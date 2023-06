Maldini via dal Milan? Vieri e Cassano attaccano Cardinale: “Pazzo”

Maldini lascerà il Milan, sembra che sia arrivata la rottura con Cardinale: Vieri critica il proprietario rossonero.

Clamoroso colpo di scena in casa Milan. Dopo neanche 24 ore dal fischio finale dell’ultima partita stagionale, sembra configurarsi un ribaltone societario.

Paolo Maldini, dopo l’incontro con Gerry Cardinale, va verso l’addio al club rossonero. Assieme a lui andrebbe via anche Frederic Massara. L’area tecnico-sportiva quasi da rifare. Dovrebbero il capo-scout Geoffrey Moncada, oltre all’allenatore Stefano Pioli. Da capire chi prenderà, eventualmente, il posto dell’attuale coppia dirigenziale.

Caso Maldini, Vieri e Cassano criticano Cardinale

Christian Vieri in un’intervento alla Bobo TV si è schierato dalla parte di Maldini e contro Cardinale: “Se Paolo va via, è perché la proprietà non metterà un euro. Certamente Cardinale è pazzo se lo fa partire dopo quello che ha fatto, ma noi i pazzi nel calcio li vediamo ogni giorno. Non mi stupisco di nulla, il calcio è questo e il lavoro non ha valore. Non può succedere una cosa del genere! Lo scorso anno il Milan ha vinto lo Scudetto e in questa stagione è arrivato in semifinale di Champions League. Un lavoro incredibile. Al posto di Cardinale, direi a Maldini di firmare per dieci anni o a vita. Cosa deve fare più di così uno?“.

Anche Antonio Cassano ha le idee chiare sulla vicenda e anche lui attacca Cardinale: “Questa gente qua arriva dall’America senza sapere se il pallone è tondo o quadrato. Non sanno dove sono girati. Cercano solo di raccattare per poi vendere. Questi devono capire che la storia del Milan l’ha fatta Maldini, poi a scendere tutti gli altri. Ha fatto un lavoro stratosferico da dirigente, ha messo delle basi, ha vinto un campionato, è arrivato per tre anni di fila in Champions, ha valorizzato dei ragazzi dando fiducia a un allenatore nel quale l’altra proprietà non aveva fiducia all’inizio”

Cassano rincara la dose: “Questo Cardinale mi ricorda Pallotta della Roma, fa solo foto e sceneggiate. A Paolo dovrebbero baciare i piedi e dove cammina. Dovrebbero ringraziare, invece fanno un disastro. Spero che Maldini li mandi a cagare. Se non è felice, è giusto che vada via e che loro si attacchino al ca**o. Questi americani devono ricordarsi che devono fare calcio al Milan, che è tra i primi club al mondo. Stanno giocando col fuoco“.

Vieri e Cassano non hanno dubbi sul fatto che il numero 1 di RedBird Capital Partners stia sbagliando completamente mossa. L’ex fantasista lo paragona a James Pallotta, ex proprietario della Roma che non ha avuto successo in Italia. Solo il tempo darà le risposte.