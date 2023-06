Milan-Kamada: la strada è tracciata

Le ultime sul possibile acquisto di Kamada. Il giapponese promesso sposo del Milan non ha cambiato idea, nonostante l’addio di Maldini e Massara

Il calciomercato del Milan, che sembrava poter essere l’unico argomento dopo la qualificazione in Champions League, è stato messo per qualche ora da parte.

Le attenzioni sono tutte rivolte al futuro dell’area tecnica, dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, per il quale manca solo l’annuncio ufficiale. Un terremoto inatteso dopo il quarto posto, che ha messo in agitazione tutti: dai calciatori, che si sento disorientati ai calciatori. La continuità del progetto dovrebbe essere garantita dalla presenza in panchina di Stefano Pioli.

Il tecnico di Parma, come scritto, va verso la conferma, ed è certamente una buona notizia per Leao e compagni. Presto, però, si tornerò a parlare con insistenza di calciomercato e bisognerà capire cosa ne sarà dei calciatori, che erano in trattativa con Paolo Maldini e Frederic Massara.

Le ultime su Kamada

E’ inevitabile che qualche affare sarà destinato a saltare, ma altri potrebbero trovare comunque la fumata bianca. Uno di questi è quello legato a Kamada. Il giapponese sarebbe dovuto arrivare a Milano proprio in queste ore, ma dei problemi burocratici legati ai suoi agenti hanno bloccato tutto.

L’ormai ex Eintracht Francoforte ha detto sì al Milan, accettando un contratto da tre milioni di euro netti a stagione per quattro anni, ma serve mettere nero su bianco per non rischiare beffe. D’altronde l’Atletico Madrid, ma soprattutto il Liverpool, sono in agguato pronti a sfruttare l’occasione e soffiare il calciatore al Diavolo. Saranno giorni caldi, in attesa che tutto si risolvi e che Kamada faccia ritorno in Europa dopo gli impegni con la Nazionale.

La trattativa, nonostante l’addio di Paolo Maldini, infatti, non è saltata e dall’entourage del giocatore filtra ancora ottimismo. Kamada piace, dunque, anche a Furlani e Moncada, intenzionati a chiudere l’affare il prima possibile.