Milan-Pioli: la decisione sul futuro è presa

Le ultime su Stefano Pioli. E’ arrivata la decisione in merito al futuro dell’allenatore di Parma: ecco chi allenerà la prossima stagione

Sono ore calde per il futuro del Milan. Nella serata di ieri è arrivata la notizia dell’addio Paolo Maldini e Frederic Massara, scaricati da Gerry Cardinale. Una decisione che inevitabilmente avrà delle ripercussioni sul calciomercato, ma non solo.

In queste ore si è parlato tanto di un possibile allontanamento da parte di Stefano Pioli. In realtà RedBird, attraverso il suo numero uno, ha sempre manifestato grande stima per il tecnico rossonero. L’idea di ripartire senza il mister di Parma non c’è mai stata: le colpe di questa stagione fatta di alti e bassi sono state fatte ricadere su Maldini e Massara, che non sono riusciti a rafforzare la squadra nonostante i tanti soldi spesi.

Pioli non si tocca

Stefano Pioli, dunque, appare ben saldo sulla panchina del Milan e continuerà così ad essere la guida per i suoi calciatori, che si sentono un po’ disorientati da quanto successo. Rafael Leão non ha perso tempo a manifestare le proprie perplessità via Twitter.

Si era fatta strada nella mattinata anche la possibilità che Pioli stesse pensando alle dimissioni. Ipotesi che al momento non trova conferme. Il tecnico, dunque, salvo clamorosi colpi di scena continuerà a guidare il Milan, anche se al suo fianco non ci saranno più Maldini e Massara. Lavorare a Milanello senza due colonne del genere non sarà certo lo stesso.

Pioli, ricordiamo, ha un ricco contratto con i rossoneri, fino al 30 giugno 2025, a più di quattro milioni di euro netti a stagione. Non è da escludere, visti i cambiamenti societari, che il tecnico possa avere maggiore voce in capitolo sui prossimi acquisti della squadra.