Milan, sfuma il bomber: “Non ci sono stati contatti”

La smentita arriva direttamente dal direttore sportivo, che nega qualsiasi contatto con il club rossonero per il momento

In questi giorni le voci di mercato si susseguono senza sosta e, come accade quasi sempre, arrivano conferme e smentite. Il Milan si sta muovendo per rinforzare la squadra e c’è tanta carne al fuoco per quanto riguarda l’arrivo di un nuovo attaccante.

Il Milan al momento sta però vivendo una situazione incerta per via dello scossone delle ultime ore in società. L’ipotesi ormai certa dell’addio di Paolo Maldini, voluto dal proprietario Gerry Cardinale, può cambiare in maniera sostanziale i programmi di mercato in vista della prossima estate, e quindi anche i discorsi fatti fino a questo momento e gli obiettivi messi nel mirino. L’assalto al centravanti quindi ora può continuare in modo diverso.

Ovviamente adesso ci sarà prima da capire chi condurrà e gestirà le trattative di mercato dei rossoneri, per poi capire quali saranno i profili che verranno presi in considerazione. Ciò vale anche per il famigerato centravanti, obiettivo prioritario della dirigenza per rinforzare il reparto offensivo. Uno dei nomi che sono circolati nelle ultime ore è stato però smentito, almeno per il momento.

Milan su Arnautovic? Il ds del Bologna

Stiamo parlando di Marko Arnautovic, attaccante del Bologna che è arrivato in doppia cifra per il secondo anno consecutivo. Il suo profilo è stato accostato al Diavolo in più di un’occasione, anche ultimamente.

Proprio ieri infatti Sportmediaset parlava di una richiesta di 10 milioni da parte dei felsinei per il 34enne austriaco, e di un Milan non disposto ad andare oltre i 5. Tuttavia queste indiscrezioni sono state al momento smentite proprio dalla società emiliana. A riferire la smentita è stato il sito di Sportitalia, che riferisce che la propria redazione ha contattato direttamente il ds del Bologna Giovanni Sartori.

Le parole del dirigente dei rossoblù sono state chiare: “Per il momento non abbiamo avuto nessun contatto“. Difficile caapire se si tratta di una smentita di circostanza, o se effettivamente non ci sono stati colloqui di nessun tipo fra i due club per l’esperto centravanti. Di sicuro, con l’addio di Maldini i piani cambiano e ci sarà da vedere quali saranno le prossime mosse del club rossonero.