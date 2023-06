Addio Maldini, Panucci durissimo: “Disgustato, tempi duri per il Milan”

L’ex milanista Christian Panucci ha espresso la propria vicinanza a Paolo Maldini, ma soprattutto ha criticato la società rossonera.

L’addio di Paolo Maldini, ufficializzato nella giornata di ieri dal comunicato del Milan, sta letteralmente facendo impazzire il mondo del calcio italiano.

Fioccano pareri e reazioni da ogni dove. In particolare a colpire sono state quelle dei calciatori del Milan, molti dei quali hanno testimoniato la propria vicinanza a Maldini pubblicando sui social foto in compagnia dell’ormai ex dirigente.

Un’altra replica piuttosto dura è giunta da un ex compagno di squadra di Maldini, un difensore che ha condiviso centinaia di battaglie sul campo con l’ex capitano. Ovvero Christian Panucci, attualmente commentatore sportivo ed allenatore in erba, che si è schierato apertamente a favore dell’amico.

Panucci critica il Milan e la scelta del doppio addio

Panucci è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, notiziario dove spesso è chiamato come commentatore tecnico. L’ex terzino di Milan, Roma e Chelsea ha utilizzato parole piuttosto dure nei confronti della proprietà.

“Evidentemente non c’era la voglia di crescere come l’avevano invece sia Maldini che Massara. Sono disgustato e dispiaciuto, credo arriveranno momenti difficili per il Milan secondo me”. Parole chiare per sottolineare come non sia affatto d’accordo con questo doppio addio improvviso, che ovviamente cambierà il volto del Milan.

Preoccupanti soprattutto le previsioni a lungo termine di Panucci, che come detto si attende tempi duri per il Milan dopo i successi e le risalite degli ultimi tempi. Evidentemente due personaggi in dirigenza come Maldini e Massara mancheranno totalmente al club, sia nello scovare i calciatori giusti sul mercato, sia nel gestire un ambiente comunque focoso e molto pretenzioso.

Proprio in queste ore si consumerà anche l’addio ufficiale al d.s. Ricky Massara, braccio destro di Maldini e uomo addetto alle trattative ed ai dialoghi con procuratori e dirigenti altrui. Il Milan dunque, oltre che rimpiazzare l’ex capitano (dovrebbe essere sostituito da un team di lavoro), dovrà cercare anche un uomo-mercato vero e proprio.