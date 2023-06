Attento Milan, può saltare il colpo a centrocampo: ci prova la Lazio

La situazione intricata in casa Milan rischia di far saltare il banco per un obiettivo estivo ormai dichiarato: si inseriscono i rivali.

Situazione davvero paradossale e inaspettata in casa Milan. Dalla serata di lunedì, a campionato appena concluso, si è interrotto il rapporto professionale tra il club ed i dirigenti operativi Paolo Maldini e Ricky Massara.

Fumata nera nell’incontro con Gerry Cardinale, che avrebbe deciso di non confermare i due manager rossoneri. Sia lo storico ex capitano che il direttore sportivo sono destinati a dire addio al Milan. Con conseguenze anche sulla programmazione e sul lavoro di mercato.

Tale contrattempo rischia di replicare la situazione dello scorso anno. Ovvero un ritardo sulle mosse di mercato del Milan, già accaduto nel 2022 quando era in ballo il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird Capital. Oggi invece i rossoneri potrebbero mettere in stand-by alcune operazioni avviate dal duo Maldini-Massara.

Loftus-Cheek, il Milan frena: si inserisce la Lazio

Uno degli obiettivi su cui il Milan stava lavorando in questi giorni portava a Ruben Loftus-Cheek. Vale a dire il centrocampista inglese, classe 1996, in uscita dal Chelsea. Un profilo molto intrigante secondo i piani di Paolo Maldini, che però ora potrebbe non essere più così centrale nel futuro progetto Milan.

Non è detto che l’affare per Loftus-Cheek possa saltare, ma sicuramente ci sarà un rallentamento nelle operazioni. Infatti l’addio ormai certo di Maldini e Massara potrebbe portare ad un momento di pausa sul mercato, prima del passaggio di consegne con i nuovi dirigenti operativi.

In questa situazione potrebbe arrivare anche la beffa. Ovvero l’inserimento di una rivale: la Lazio sembra pronta a provarci per Loftus-Cheek. I biancocelesti sarebbero indirizzati dal parere di Maurizio Sarri; il tecnico biancoceleste conosce molto bene il mediano inglese, visto che lo ha allenato durante la sua esperienza come manager del Chelsea.

Operazione da 20 milioni di euro alla quale la Lazio starebbe seriamente pensando, soprattutto se dovesse partire Sergej Milinkovic-Savic durante la sessione estiva. Il Milan rischia invece il sorpasso dai rivali biancocelesti, a meno che il nuovo management sportivo non decida di confermare questa pista ed anticipare la concorrenza.

Loftus-Cheek, 27enne inglese dal fisico forte e coriaceo, era stato individuato da Maldini e Massara come possibile sostituto di Bennacer, che resterà fermo per infortunio per mesi. Un rinforzo sulla carta ideale, ma bisognerà vedere se i nuovi uomini-mercato rossoneri decidano di andare su profili più giovani e meno ‘di facciata’.