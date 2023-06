Da Leao a Maignan: calciatori schierati con Maldini (FOTO)

Tanti i post da parte dei calciatori del Milan, che hanno voluto mostrare la loro vicinanza a Paolo Maldini e Frederic Massara. Rafael Leão il più attivo

Non sono certo ore facili per il mondo Milan. Tifosi e calciatori sono rimasti letteralmente spiazzati dall’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara.

I due dirigenti, che hanno fatto la storia recente del club rossonero, sono stati licenziati da Gerry Cardinale. Di fatto, da ieri, è cominciata una nuova era, quella che vede Giorgio Furlani aver maggior peso. L’Amministratore Delegato affiancherà così Moncada, che verrà promosso a Direttore Sportivo, e a Stefano Pioli che verrà coinvolto maggiormente sulle dinamiche del calciomercato. Si riparte, dunque, e dopo le parole di Furlani serviranno i fatti.

Servirà un calciomercato all’altezza delle aspettative per una squadra che ha bisogno di rinforzi per crescere. Servono dimostrazioni che il progetto sia valido per convincere i tifosi, ma anche i calciatori.

Tutti con Maldini

Come detto, molti elementi della rosa, in queste ore, stanno manifestando la loro vicinanza a Paolo Maldini e Frederic Massara. Lo stanno facendo attraverso i social, con post o storie Instagram, in cui si mostrano insieme ai dirigenti.

Dopo i commenti criptici, Rafael Leao ha voluto esporsi con un post, con cui saluta Maldini, ma sottolinea il suo essere rossonero. Un post, dunque, che tranquillizza i tifosi in vista del futuro.

Sono arrivati le storie anche di Yacine Adli, Sandro Tonali, Fikayo Tomori e in mattinata anche quello di Alessandro Florenzi. Storie con le quali hanno mostrato la loro vicinanza ai dirigenti.

Sembra avere un tono diverso, invece, la storia Instagram pubblicata da Mike Maignan, che si mostra con Maldini e Massara, al momento della firma, accompagnato da ‘Sempre Milan’. Una scritta in cui compaiono due occhi, come a sottolineare la sua perplessità, e un punto interrogativo sopra la ‘i’ di Milan.

La storia Instagram di Mike Maignan pic.twitter.com/2GcWxOKQpF — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) June 6, 2023

Siamo certi che ben presto ci saranno altri post o storie dei giocatori. D’altronde è giusto manifestare il proprio affetto per Paolo Maldini e Frederic Massara, ma dal 10 luglio bisognerà pensare al campo per il bene del Milan.