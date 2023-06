Il Milan volta pagina: triplo colpo a zero

Le ultime sul mercato rossonero pronto a cambiare volto dopo gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara. Ecco i ‘nuovi’ obiettivi

Il Milan è pronto a cambiare strategia. La strada tracciata da Paolo Maldini e Frederic Massara sul mercato potrebbe essere abbandonata.

Non tutte le trattative avranno un seguito con Giorgio Furlani e Moncada al comando. Così giocatori come Domenico Berardi o Marko Arnautovic si allontanano dal Diavolo, ma altri sono pronti ad animare l’estate rossonera.

La trattativa che non è saltata è quella legata a Kamada. L’entourage del giapponese, come abbiamo scritto, si augura ancora di poter vestire la maglia del Milan, ma prima bisogna risolvere alcuni problemi burocratici legati agli agenti. C’è ottimismo, contrariamente a tanti altri affari.

Come dicevamo, il Diavolo è pronto a buttarsi a capofitto su altre trattative. Gerry Cardinale è chiamato muoversi con forza, insieme ai suoi uomini, per migliorare una squadra che ha assoluto bisogno di rinforzi. Pioli si aspetta giocatori forti e intelligenti per dare l’assalto al campionato e per arrivare il più in fondo possibile in Champions League. Servono giocatori importanti, anche convincere i tifosi e i calciatori, della bontà del progetto rossonero.

Nuovo corso

Sono tornati, così, di moda altri calciatori, che in passato erano stati già accostati al Milan. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani e Moncada guardano molto ai calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno.

Così in attacco, crollate le quote di Arnautovic, si alzano quelle di Marcus Thuram, centravanti classe 1997 del Borussia Mönchengladbach. Il figlio d’arte, che il prossimo 6 agosto compirà 26 anni, ha realizzato sedici gol e messo a segno sette assist, in trentadue partite disputate tra campionato e coppa di Germania. Il calciatore è seguito con attenzione anche dal Bayern Monaco, ma anche dall’Inter e da diversi club inglesi.

Resta sui radar del Milan anche Reiss Nelson, esterno 1999 pronto a lasciare l’Arsenal. Attenzione, inoltre, a Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte, che nell’ultimo periodo, però, è stato dato ad un passo dalla Roma.