Kessie può finire in Premier League: offerti 35 milioni per l’ex Milan

Il club inglese fa sul serio per il centrocampista ivoriano, che può salutare il Barcellona dopo solo una stagione

Arrivati alla fine della stagione, non è ancora ben chiaro il futuro di Franck Kessie. Il centrocampista, che si è svincolato dal Milan la scorsa estate per trasferirsi in Spagna alla corte del Barcellona, potrebbe anche salutare i catalani dopo una sola stagione.

L’ivoriano ha faticato ad inserirsi nella squadra blaugrana per via delle sue caratteristiche, molto diverse da quelle dei centrocampisti del Barca. Xavi lo ha impiegato col contagocce, soprattutto nella prima parte dell’anno, preferendogli i vari De Jong, Pedri, Gavi, e a volte anche Sergi Roberto. Kessie ha chiuso dunque con un bottino stagionale di 28 presenze e un gol in Liga, oltre alle varie presenze nelle coppe.

Una situazione alla quale il classe ’96 non era abituato, perché nella sua esperienza al Milan era sempre stato un punto ferma dei titolari, giocando quasi tutte le partite. Durante gli ultimi mesi si è quindi parlato con insistenza di un suo probabile addio immediato al Barcellona, con tanti club interessati ad averlo tra le proprie fila, anche in Italia. La prima offerta concreta è arrivata però dall’Inghilterra.

Il Liverpool fa sul serio per l’ivoriano

La prima squadra ad essersi fatta sotto in maniera importante per acquistare Kessie dal Barca è stato il Liverpool di Jurgen Klopp, interessato a inserire in rosa un profilo di questo tipo per rinforzare il centrocampo, anche dal punto di vista fisico.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Reds hanno offerto ben 30 milioni di sterline, quindi circa 35 milioni di euro per arrivare al centrocampista ivoriano. Il Barcellona è sempre alle prese con un debito importante da colmare e una cessione così remunerativa potrebbe far comodo, soprattutto per un giocatore acquistato a parametro zero, e quindi per una plusvalenza sostanziale.

Il quotidiano inglese spiega che anche il Tottenham e l’Inter sono interessate a Franck Kessie, ma che al momento questa consistente offerta mette il Liverpool in netto vantaggio. Le possibilità che Kessie sbarchi ad Anfield ora pertanto crescono progressivamente. Non dimentichiamo che i Reds erano interessati a lui anche la scorsa estate, prima che firmasse per il Barca. L’affare si può fare dunque con un anno di ritardo, ma la Premier League è sempre un’opzione per il 26enne.