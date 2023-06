Milan, ufficiale: anche Massara dice addio al club

Dopo Paolo Maldini anche Frederic Massara lascia il Milan. Termina dunque il lavoro del direttore sportivo piemontese.

Momento di vera e propria rivoluzione in casa Milan. La società è letteralmente al centro delle discussioni e delle polemiche per l’addio di Paolo Maldini, che dopo cinque anni da dirigente è stato messo in disparte dalla proprietà RedBird.

Dopo il comunicato ufficiale per il saluto a Maldini, che dal 5 giugno non ricopre più il ruolo di direttore dell’area tecnica, arriva anche l’addio definitivo di Frederic Massara. Il direttore sportivo lascia dunque l’incarico di uomo-mercato.

Questa la nota ufficiale dell’A.C. Milan pubblicato poco fa sul sito istituzionale