Sfumano tutti: il trio dice addio al Milan

Tre calciatori, obiettivi del Milan, rischiano di non sbarcare mai a Milano. L’attaccante, l’esterno e il difensore sono ad un passo da altre squadre

Non sarà certo un mercato facile per il Milan. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada dovranno lavorare duramente per riuscire a rafforzare la squadra di Stefano Pioli.

La stagione appena trascorsa ci ha detto che il Diavolo fatica ad essere competitivo sia in Champions League che in campionato. Serve una rosa più lunga, con giocatori all’altezza della situazione.

Bisognerà vendere e provare a farlo bene: gli esuberi, d’altronde, sono tanti. Da Divock Origi, passando da Ante Rebic, Junior Messias e Ballo-Toure. Ma non è escluso che faccia le valigie anche Charles De Ketelaere, dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Per quanto riguarda il mercato in entrata il nome caldo resta quello di Kamada. Il giapponese, trattato dalla vecchia dirigenza, piace tanto a Stefano Pioli e l’affare è ancora in piedi e si respira ottimismo, anche se bisognerà aspettare qualche giorno per la chiusura. Ma il calciomercato, chiaramente, non potrà fermarsi a Kamada: l’idea stando a quanto trapelato in queste ultime ore è quella di puntare su calciatori mediamente giovani con contratti in scadenza a giugno o il prossimo anno.

Piste complicate

Scartando le idee Domenico Berardi e Marko Arnautovic, ormai non più giovanissimi, soprattutto l’austriaco, si sta guardando a profili più giovani e internazionali. Così nelle scorse ore si è tornati a parlare di Marcus Thuram.

Il centravanti classe 1997 del Borussia Mönchengladbach, che in stagione ha realizzato sedici gol e messo a segno sette assist, in trentadue partite disputate tra campionato e coppa di Germania, però appare davvero vicino al Psg.

Discorso simile per quanto riguarda Evan N’Dicka, sempre più destinato a vestire la maglia della Roma. Due affari a zero, che potrebbero dunque sfumare, così come Reiss Nelson, in procinto d firmare con l’Arsenal. Bisognerà guardare altrove per rafforzare la squadra.