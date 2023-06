Straordinario Adani su Maldini: “Devono fare tre cose di fronte a lui” (VIDEO)

Anche Lele Adani si è espresso sul licenziamento di Paolo Maldini da parte del Milan. Netta la presa di posizione dell’opinionista esperto, che ha usato parole al miele per l’ormai ex dirigente

L’addio di Paolo Maldini al Milan ha lasciato una grande ferita aperta. Sarà impossibile per ogni amante dei colori rossoneri dimenticare questi giorni tristi e nefasti. Il licenziamento è stato inaspettato, nonostante diverse fonti parlavano di alcuni dissidi già presenti all’interno del club. Perché un totem come Maldini è stato licenziato con effetto immediato? Ad oggi, la motivazione più plausibile parla di vedute differenti tra l’ormai ex dirigenza e la proprietà.

Diverse volontà sul mercato, sul progetto tecnico, sul piano economico. Da quanto si evince, le visioni di Paolo Maldini e Gerry Cardinale erano completamente scoordinate. Da lì, l’esonero del dirigente più amato di sempre da ogni tifoso o giocatore rossonero. Nelle recenti ore si stanno man mano sbilanciando i calciatori del Milan, ognuno dei quali ha postato sui social un contenuto affettuoso e solidale per Maldini e Massara. Alcuni post in particolare rendono l’idea di quanto il duo dirigenziale fosse un collante di estrema fiducia e familiarità nello spogliatoio rossonero.

Il collegamento perfetto tra il campo e il club. Soprattutto Paolo Maldini, che rappresenta la storia e l’essenza della fede milanista. C’è stato un personaggio in particolare a schierarsi totalmente dalla parte dell’ormai ex direttore tecnico. Un pensiero estremo ma supremo quello di Lele Adani.

Adani: “Devono chiedere il permesso di parlare”

In queste ultime 48 ore è accaduto di tutto, ma ciò che più è emerso dal caos è l’enorme stima e rispetto che ogni tifoso, calciatore o personaggio sportivo nutre nei confronti di Paolo Maldini. Paolo Maldini è il Milan, non si può non essere d’accordo con tale affermazione. E vederlo andare via da quella che è stata la sua casa per anni fa tremendamente male. Anche perché Paolo ha agito sempre e solo per il bene e il successo dei colori rossoneri. Mandarlo via per molti è equivalsa ad una follia assoluta.

E’ dello stesso parere Lele Adani, che ha espresso un concetto articolato ma fin troppo diretto per descrivere cosa e chi è stato Paolo Maldini per l’AC Milan. Una figura non importante – è troppo riduttivo – ma insostituibile! Attraverso una storia su Instagram, l’opinionista esperto ha detto la sua, scatenando l’approvazione entusiasta dei tanti tifosi e appassionati di calcio. Di seguito le parole di Adani:

“Quando una persona entra a far parte dell’Associazione Calcio Milan e si trova di fronte Paolo Maldini, anche per ricoprire una carica che è superiore, o inferiore o paritaria, non gli resta che fare tre cose: la prima è un inchino, la seconda è chiedere il permesso di parlare, e la terza se è possibile parlare a bassa voce. Talmente bassa che Paolo deve sollecitare ad alzare il tono della voce perché non sente. Ci siamo? Questo è il mio parere”.