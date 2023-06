Calciomercato Milan, Furlani tratta i primi due colpi: pronto a battere la concorrenza

Il Milan ha tutta l’intenzione di convincere i due giocatori a far parte del progetto rossonero. Moncada e Furlani si sono già messi all’opera

Dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, sarà compito di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada occuparsi del mercato. La sensazione, secondo le recenti notizie, è che la nuova dirigenza non vuole perdere altro tempo. Nonostante la rivoluzione nell’assetto dirigenziale, il primo grande obiettivo rimane quello di rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Non si ha alcuna certezza sul budget a disposizione. Al momento girano soltanto varie indiscrezioni non confermate.

Da quanto si evince, il Milan si sta muovendo principalmente per vari colpi a parametro zero. Se per il centrocampo il nome di Loftus-Cheek è stato accantonato, diverso è il discorso per Daichi Kamada. Il giapponese, come piaceva a Maldini e Massara, piace molto anche a Pioli e Moncada. Per il ruolo di trequartista la scelta dovrebbe dunque ricadere su di lui. Kamada ha ormai detto addio al Francoforte, ed è quindi uno svincolato sul mercato. C’era già un principio d’accordo, e dunque si proverà a chiudere il tutto entro giugno.

Per quanto concerne l’attacco e la difesa, gli obiettivi sono cambiati rispetto a quanto era stato programmato da Maldini e Massara. La nuova dirigenza ha messo concretamente nel mirino due potenziali acquisti a parametro zero. E secondo le ultime dell’esperto di mercato, è pronta far di tutto per chiuderli.

Milan, l’attaccante e il difensore a zero

Matteo Moretto fa sapere che il Milan non vuole arrendersi nella corsa a Marcus Thuram. L’attaccante francese è prontissimo a salutare il Borussia Mönchengladbach a contratto scaduto. Un potenziale colpo a parametro zero di grandissima qualità. Accantonato il profilo di Marko Arnautovic, è Thuram il primo obiettivo della nuova dirigenza. Come raccontato nelle recenti ore, c’è il Paris Saint Germain in pressing sul giocatore.

Stesso discorso vale per Evan Ndicka, difensore francese in scadenza di contratto col Francoforte pronto per una nuova e ambiziosa avventura. Su di lui c’è la Roma, che sembra molto vicina alla chiusura dell’accordo. Ma il Milan di recente ha deciso di irrompere e provare a superare la concorrenza giallorossa. Giorgio Furlani si è messo all’opera per convincere i due giocatori, entrambi francesi, consigliati certamente dal capo scout Geoffrey Moncada.

Secondo Moretto, il Milan proverà a portare Thuram e Ndicka a Milanello offrendo loro un ruolo di titolare nella formazione di Stefano Pioli e due tra gli stipendi più alti della rosa. La dirigenza rossonera sa di partire in svantaggio rispetto a PSG e Roma, ma è convinta di avere i mezzi giusti per convincere il difensore e l’attaccante. Non ci resta che attendere le novità dagli affari, ma ormai non c’è dubbio, una nuova era è iniziata a Casa Milan.