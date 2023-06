Di Marzio: “Ndicka, il Milan prova a scippare la Roma. E Pulisic…”

Di Marzio ha raccontato che il Milan ha cercato di soffiare Ndicka alla Roma: il retroscena raccontato dal giornalista di Sky Sport.

I tifosi rossoneri vogliono capire che tipo di calciomercato farà la società adesso che non ci sono più Paolo Maldini e Frederic Massara. La squadra di Stefano Pioli va rinforzata in ogni reparto e il nuovo corso non può permettersi di sbagliare campagna acquisti.

Stefano Pioli è stato chiaro: servono giocatori forti, all’altezza di un club che vuole stare in alto in Serie A e che vuole essere protagonista anche in Champions League. Toccherà a Geoffrey Moncada e al resto del team di lavoro trovare le giuste soluzioni per migliorare l’organico. L’ex Monaco è un abile osservatore e, compatibilmente con le risorse a disposizione, si punterà a fare un mercato di ottimo livello.

Calciomercato Milan, scippo alla Roma?

Il Milan guarda anche al mercato dei parametri zero e prenderà Daichi Kamada. L’affare è stato impostato da Maldini e Massara, però verrà comunque finalizzato. Risolti alcuni problemi burocratici riguardanti gli agenti del giapponese, dovrebbero arrivare le firme. L’ormai ex Eintracht Francoforte piace molto a Pioli e, salvo colpi di scena, sarà uno dei nuovi volti del Diavolo versione 2023/2024.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha confermato che il Milan intende andare avanti sull’ingaggio di Kamada. C’è l’ok di Pioli e il gradimento tecnico totale. Moncada chiuderà l’operazione già avviata. In tempi brevi si dovrebbe formalizzare. C’è più incertezza su Ruben Loftus-Cheek, centrocampista che piaceva a Maldini e Massara. Il Chelsea chiede tanti soldi. Dei Blues piace anche Christian Pulisic, che il noto giornalista definisce “un’idea seria”, ma c’è il problema dell’ingaggio: chiesti circa 5 milioni di euro a stagione.

Di Marzio svela anche un tentativo delle scorse ore per Evan Ndicka, difensore in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. La dirigenza rossonera ha provato il blitz, però il calciatore ha già un accordo con la Roma: dovrebbe firmare un quinquennale. La dirigenza romanista sta preparando i documenti per formalizzare l’ingaggio del 23enne franco-camerunese. Se non ci saranno sorprese, Ndicka vestirà la magli giallorossa nella prossima stagione.