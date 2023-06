Ibra dirigente del Milan? Scaroni: “Se gli venissero delle idee…”

Circola voce che Zlatan Ibrahimovic potrebbe entrare a far parte della dirigenza rossonera. Ha risposto Scaroni in persona a tale ipotesi

L’addio di Paolo Maldini al Milan ha aperto una ferita enorme nel mondo rossonero. Nessuno si aspettava che una personalità così importante per il club e per i colori potesse essere licenziato con effetto immediato. Non sono ancora chiarissimi i motivi che hanno portato alla separazione, o comunque ci si continua a chiedere chi tra le parti abbia avuto ragione o torto. Bisognerà aspettare del tempo per avere tutte le risposte. Oggi, la certezza è solo una: il Milan non avrà più il suo totem a rappresentarlo.

Paolo Maldini in questi cinque anni da dirigente ha saputo svolgere un lavoro eccelso, fatto di passione, fede e amore, prima che di interessi economici o personali. Ma ciò in cui è stato più bravo è la cura del rapporto con i giocatori. Non soltanto una questione di trattative di mercato, ma di dialogo a Milanello con i ragazzi. Una guida, una spalla, un padre e tanto, tanto altro. E’ bastato vedere la reazione dei giocatori rossoneri sui social per comprendere cosa ha rappresentato Maldini in questi anni al Milan.

E’ definito un insostituibile. Ma il morale è a terra adesso nello spogliatoio e tra i tifosi, e per questo si sta ipotizzando l’inserimento di una figura carismatica che possa prendere il posto di Paolo, curando principalmente i rapporti tra il campo e la società. Il primo nome fatto, senza troppa sorpresa, è quello di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha dato l’addio al calcio domenica scorsa. Per molte fonti, potrebbe arrivare a Milanello a svolgere la mansione di Club Manager. C’è la risposta di Paolo Scaroni a tale possibilità.

Scaroni: “Ibra dirigente? Ho l’impressione che…”

Zlatan Ibrahimovic ha svolto un ruolo simile a quello di Maldini in questi tre anni al Milan. Un uomo spogliatoio, pronto a trarre il meglio dai più giovani. Ha fatto da mental coach, da vice allenatore, da attaccante in campo. Una figura completa, e che per questo potrebbe rappresentare il perfetto collante da inserire nella nuova dirigenza per mediare il rapporto tra il campo e i piani alti del club.

D’altronde, nel suo ultimo discorso a San Siro da calciatore lo ha sottolineato: “E’ un addio al calcio, ma non a voi”. Ibrahimovic potrebbe davvero rientrare a far parte dei piani del nuovo Milan di RedBird? La domanda è stata posta direttamente a Paolo Scaroni, che intervistato da Il Corriere della Sera ha così risposto: “Ho l’impressione che si voglia concedere un periodo sabbatico. Poi resta sempre un amico, una persona a cui il Milan deve molto, perché nei momenti più difficili ci ha consentito di dare una svolta. Se gli venissero delle idee saremo i primi ad ascoltarle”.