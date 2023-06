Juventus, sorpassato il Milan: contatti per l’esterno

I bianconeri sono passati avanti nella corsa al calciatore contattando subito il club: i rossoneri e il Monza sono avvertiti

Saranno giorni importanti quelli che verranno ora perché siamo nel momento i giocatori valutano il proprio futuro e le eventuali nuove avventure da intraprendere nella prossima stagione. Il Milan sa che in questa fase si gioca sul tempo e va anticipata la concorrenza.

Ci sono doversi tipi di trattative nel mercato, quelle per cui si deve aspettare l’ultimo giorno, e quelle in cui ci si deve sbrigare per anticipare le altre società. In questo momento bisogna essere svelti a convincere i profili che hanno fatto bene in quest’ultima stagione e a trovare l’accordo anche con i club proprietari del cartellino. Il Diavolo, dopo aver congedato Paolo Maldini e Ricky Massara, deve essere bravo a entrare subito in gioco sul mercato e a chiudere i primi colpi.

La priorità del club rossonero rimane l’attaccante, ma ci sono diversi reparti da migliorare e completare e una delle necessità di mister Stefano Pioli è quella di rinforzare gli esterni. I laterali bassi titolari ci sono, ma servono delle alternative importanti che siano in grado di far rifiatare giocatori come Calabria e Theo Hernandez. Per questo motivo si lavora all’acquisto di almeno un terzino.

La Juventus si è mossa per Mazzocchi

Sergino Dest non sarà riscattato dal Barcellona e molto probabilmente andrà via anche Fodé Ballo-Tourè. A Milanello dovrebbe arrivare quindi quasi certamente un terzino, forse anche due.

Il Milan ha messo gli occhi nelle ultime settimane sul profilo di Pasquale Mazzocchi della Salernitana. L’esterno, nel giro, anche della Nazionale quest’anno, è considerato ideale anche per la sua duttilità, dato che gioca spesso sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Mazzocchi ha il contratto nel 2026 e vorrebbe cambiare aria perché non ha legato molto con il nuovo tecnico Paulo Sousa.

Il classe ’95 era stato accostato ai rossoneri e anche al Monza, ma nelle ultime ore un altro club di Serie A ha effettuato il sorpasso. Come rivela Calciomercato.com, la Juventus ha iniziato a fare sul serio per arrivare a prendere l’esterno della squadra granata. I bianconeri hanno mosso già passi concreti con il club di Iervolino e vorrebbero portare il giocatore alla corte di Massimiliano Allegri.