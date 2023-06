Milan, nuovo esterno dalla Championship: affare da 20 milioni

Milan a caccia di rinforzi sulle fasce offensive: circolano soprattutto due nomi in queste ore, entrambi giocano in Inghilterra.

La squadra di Stefano Pioli deve essere migliorata in ogni reparto, non c’è dubbio. Tra i rinforzi da prendere ci sono anche degli esterni offensivi, nello specifico dei giocatori capaci di incidere con assist, gol e giocate decisive. Tolto Rafael Leao, c’è il deserto praticamente.

L’unica ala affidabile è il portoghese, che in questa stagione è andato in doppia cifra sia come reti sia come assist. Ha ancora margini di crescita enormi e può diventare un top player. Il suo vice è Ante Rebic, reduce da un’annata pessima e destinato a lasciare il Milan.

A destra ci sono Junior Messias e Alexis Saelemaekers, due che possono fare da riserve e non i titolari in una squadra come quella rossonera. Serve una prima scelta di livello molto superiore. La dirigenza dovrà intervenire in maniera netta nel ruolo.

Mercato Milan, acquisti dalla Premier League?

In queste ore stanno trapelando i nomi di alcuni esterni nella lista della dirigenza del Milan. Uno di questi sarebbe Christian Pulisic, che può giocare sia a destra sia a sinistra. È in uscita dal Chelsea e ha un contratto in scadenza a giugno 2024. È americano, ma possiede anche il passaporto croato, quindi non occuperebbe uno slot per extracomunitari. I Blues lo valutano 20-25 milioni di euro. Un problema può essere lo stipendio, oggi di circa 5 milioni netti annui.

Oggi La Gazzetta dello Sport lancia anche un altro nome: Ismaila Sarr. Il 25enne senegalese gioca nel Watford e anche lui ha un contratto che scade nel 2024. Gioca principalmente come esterno offensivo destro, ma è stato più volte schierato anche a sinistra e in alcune occasioni pure da attaccante. 10 gol e 6 assist nelle 39 presenze dell’ultima stagione.

Valore superiore a 20 milioni, ma può esserci uno sconto dovuto alla sua situazione contrattuale. Prestante fisicamente (è alto 1,85 metri), è veloce e bravo nel dribbling. Il tipo di calciatore che per caratteristiche farebbe comodo a Pioli. Da vedere se possa essere da Milan, perché giocare in Championship con il Watford è un’altra cosa…