Napoli, De Laurentiis senza pace: “4-0 col Milan il peggior momento della mia gestione”

Duro sfogo di Aurelio De Laurentiis sulla partita persa dal suo Napoli per 0-4 contro il Milan. Il patron azzurro ha usato toni aspri anche nei confronti della squadra rossonera

Quello che è accaduto nella seconda parte di stagione tra Milan e Napoli è ormai storia. Tre scontri in un mese infinito, e che hanno visto sempre e solo trionfare il Diavolo di Stefano Pioli. Se è vero che i rossoneri hanno avuto in seguito enormi difficoltà contro una squadra equipaggiata come la cugina Inter, con il Napoli sono invece riusciti a prendere sempre le giuste misure e ad imbrigliarli al meglio.

Lo dicono i risultati. Prima il 4-0 in campionato in favore del Milan, in una sfida al Maradona dove tutti davano per favorito il Napoli. Poi il doppio scontro di Champions League vinto all’andata dai rossoneri per 1-0, e pareggiato al ritorno per 1-1. I napoletani inizialmente avevano festeggiato per aver pescato il Milan ai quarti della competizione, convinti che sarebbe stata una passeggiata batterlo. Per fortuna, i fatti rendono merito alle squadre, e non ai beceri pronostici.

Sicuramente però, tra le tre gare giocate, è stata la prima quella in cui il Milan ha stradominato il Napoli di Spalletti, ammutolendolo con quattro gol di pregevole fattura. Ed è proprio quella sconfitta che brucia ancora, enormemente e più delle altre, ad Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del Napoli è tornato sul quel nefasto risultato di 0-4 utilizzando toni molto aspri.

De Laurentiis: “La sconfitta mi ha sconcertato”

Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni dei gionalisti a Posillipo, in occasione della presentazione del ritiro in Abruzzo. Il numero uno del club azzurro è stato interrogato sulle tre sfide di aprile scorso contro il Milan. Non ha avuto problemi ha sottolineare quale delle tre sconfitte gli abbia fatto più male: “Più che le due sfide di Champions League, mi ha dato grande fastidio la sconfitta in campionato, giocata pochi giorni prima e persa così male. Quella mi ha sconcertato davvero: non puoi essere il Napoli capolista e poi perdere contro una squadra abbordabilissima come il Milan che in campionato ha fatto molti meno punti di noi e poi è uscita malamente con l’Inter”.

Parole certamente dure quelle di De Laurentiis, che ci ha tenuto un pò a sottolineare l’inferiorità del Milan di Stefano Pioli. Il suo intervento sul fatto è continuato così: “Nella doppia sfida europea ci possono essere state sviste arbitrali e del Var, come c’è anche il rammarico di aver sbagliato un rigore. Ma è quella di campionato che mi ha sconvolto. Non ci può stare. Ma stiamo scherzando? Non ci può né ci deve stare. Io non riesco a dimenticarla. La peggiore in diciotto anni. Mi dicono: si poteva perdere per non fargli capire niente. Ma allora si poteva perdere 0-1”.