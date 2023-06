Sportmediaset – Ibrahimovic, nuovo ruolo al Milan: l’ipotesi

Lo svedese potrebbe rimanere in rossonero ma in una nuova interessante veste: si valuta un preciso ruolo dirigenziale

I tifosi del Milan hanno ancora negli occhi il discorso di addio commovente da parte di Zlatan Ibrahimovic al termine di Milan-Verona. Lo svedese ha deciso di lasciare il calcio a 41 anni chiudendo una carriera di altissimo livello.

Con i rossoneri l’attaccante ha giocato per cinque anni e mezzo, se si vanno a sommare le due esperienze. Nell’ultima stagione Ibra è stato fermato dai vari infortuni, nonostante il grande impegno per provare a recuperare e aiutare i suoi compagni. Alla fine sono state solo 4 le presenze quest’anno con una rete, quella contro l’Udinese, che gli è valsa il record di giocatore più anziano a segnare un gol in Serie A. Questo ha portato dunque alla decisione definitiva.

Ibrahimovic ha chiuso la carriera e lo ha fatto con il club che gli è entrato nel cuore, come ha spiegato lui stesso nel discorso, dopo essersi lasciato andare anche a delle lacrime. Come ha affermato lui stesso, però, smetterà di essere un calciatore ma non un milanista, e nelle ultime ore sembra proprio che il suo futuro al Diavolo possa continuare già da ora, ma in una nuova veste dirigenziale.

Ibra ancora al Milan, ma con un nuova funzione

Lo aveva ipotizzato anche il giornalista rossonero Carlo Pellegatti, che un video sul proprio canale Youtube si augurava di vederlo ancora a Milanello, perché una figura carismatica come lui può solo fare comodo a questo Milan.

Una persona che sia in grado di aiutare Stefano Pioli in questo nuovo percorso dopo l’addio di Paolo Maldini e Ricky Massara. Nell’edizione odierna di Sportmediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi fa il punto sulla situazione societaria in casa prima sul nuovo organigramma. Dai nuovi ruoli di Pioli alla posizione del capo dello scouting Goffery Moncada e del suo braccio destro D’Ottavio, fino all’ad Giorgio Furlani.

Nel discorso Raimondi parla poi della nuova ipotesi per Ibrahimovic, che potrebbe trovare spazio come club manager e avere dunque il ruolo di fare da collante fra la squadra e la società. Sarebbe una decisione interessante e probabilmente molto adatta allo svedese, che comunque negli ultimi mesi ha di fatto aiutato i giocatori da questo punto di vista. Il Milan non perderebbe poi un uomo importante come lui nello spogliatoio.