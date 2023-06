Calciomercato Milan, colpo Mbeumo: è un pupillo di Moncada

Il talent-scout rossonero Moncada, promosso ad un ruolo più rilevante sul mercato, avrebbe messo nel mirino questo attaccante.

I piani di calciomercato del Milan cambieranno, ma solo in parte. Infatti dopo gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara pare che la linea resti quella del recente passato, anche se guidata da altri personaggi.

RedBird ha deciso di sposare la direzione presa da Elliott Management sugli investimenti di mercato. Dunque obiettivi giovani, di prospettiva, su cui puntare a lungo termine. Meno approvati saranno invece gli “instant-player”, ovvero quei calciatori già vicini ai 30 anni che possono mettersi in mostra in questo ambito.

In quest’ottica si legge la promozione di Geoffrey Moncada, che dopo l’addio di Maldini è stato in qualche modo promosso. Da capo degli osservatori, il giovane dirigente monegasco dovrebbe ricoprire un ruolo più centrale ed operativo sul mercato, interagendo direttamente con l’a.d. Giorgio Furlani. Proprio Moncada sta dunque lavorando a nuovi obiettivi. Le cronache di mercato parlano di colpi ormai già impostati che dovrebbero essere confermati (Kamada e Loftus-Cheek) ma soprattutto di nuovi nomi che sono sul taccuino del talent-scout rossonero.

Mbeumo, l’ala che piace a Moncada: ideale per il gioco del Milan

Secondo la redazione francese di Sportszone, Moncada ha messo gli occhi su alcuni giovani obiettivi esteri che possono fare al caso del Milan. Ma che soprattutto rispecchino i parametri impostati dalla proprietà RedBird.

L’ultimo profilo, tra i preferiti del capo osservatori rossonero, è quello di Bryan Mbeumo. Francese di nascita ma camerunese di nazionalità, è una delle stelle del sorprendente Brentford, la squadra inglese arrivata al nono posto in classifica. Un piazzamento migliore di club ben più attrezzati coem Chelsea, West Ham o Fulham.

Mbeumo piace al Milan, perché sarebbe un colpo ideale per la corsia destra d’attacco. Un esterno mancino, che ama rientrare sul suo piede preferito partendo largo e scatenando la sua vena realizzativa. Nell’ultima stagione di Premier è letteralmente esploso in tal senso: 9 reti realizzate e 8 assist vincenti.

Dalla Francia fanno sapere che Moncada lo ha inserito nella sua short-list per il Milan che verrà. Ma al momento il Brentford lo dichiara incedibile, vista l’importanza negli schemi di mister Thomas Frank. Ma il mercato estivo è lungo e chissà che non cambino le cose per questo classe ’99.

Cresciuto nel Troyes, Mbuemo gioca dal 2019 nel Brentford ed è stato tra i fautori della ascesa del club inglese dalla Championship agli albori della Premier League. Viene valutato intorno ai 28-30 milioni di euro.