Il Milan ci prova per Tielemans: Moncada contatta l’agente, i dettagli

Il Milan fa sul serio per un calciatore che si svincola sicuramente a parametro zero. Un centrocampista di spessore internazionale.

Investimenti senza follie, ma anche occasioni di mercato low-cost. Purché siano in linea con i piani a lungo termine del club. Questi i dettami imposti dalla proprietà RedBird Capital Partners sulle operazioni future del Milan.

Non proprio una rivoluzione per il club rossonero, visto che anche sotto l’egida di Elliott Management si ragionava in questo modo. Verranno invece fermati gli acquisti di alcuni ‘instant-player‘, come per esempio Giroud, Origi o Florenzi, perché considerati troppo onerosi a livello di ingaggi e poco produttivi in proiezione futura.

Chiarita la strategia, il Milan si affiderà dunque agli algoritmi ed allo scouting di Geoffrey Moncada per reperire gli innesti giusti. Uno di questi potrebbe essere Youri Tielemans. Ovvero il centrocampista belga che lascerà sicuramente il Leicester City per scadenza di contratto a fine giugno.

Milan su Tielemans: va battuta la concorrenza di due club

Classe ’97, mediano tuttofare e dai piedi buoni, Tielemans è sicuramente uno dei pezzi più pregiati del mercato svincolati. Il nazionale belga infatti non ha ancora un accordo con altri club e sta ascoltando le proposte internazionali. Al Milan farebbe molto comodo, sia per l’età ancora giovane, sia perché andrebbe a sostituire Ismael Bennacer tuttora infortunato.

Pare che Moncada abbia già preso contatti con la Claes Agency, ovvero la agenzia di procuratori che gestisce il cartellino di Tielemans. L’idea è quella di convincere il centrocampista 26enne a sbarcare in Serie A dopo l’esperienza in Premier League. Il Milan sta cercando di recuperare terreno, essendosi mosso in ritardo rispeto a due rivali.

La Roma in Italia ed il Galatasaray in Turchia sono da tempo sulle tracce di Tielemans e hanno già dialogato con l’entourage. In particolare la formazione di Istanbul ha messo sul piatto un quadriennale da 4 milioni netti a stagione. Proposta davvero importante, anche se il desiderio di Tielemans è quello di continuare a giocare in un campionato d’élite.

La prima scelta del belga sarebbe quella di proseguire la carriera in Premier League, dunque starebbe mettendo in stand-by tutte le altre proposte in attesa di eventuali offerte dal campionato inglese. Ma se non dovessero arrivare situazioni intriganti, Tielemans prenderebbe in considerazione l’estero. Il Milan ci prova, con l’avallo della proprietà statunitense, per un calciatore che a parametro zero rappresenterebbe un affare assoluto.