Milan, colpo di scena: rifiuta il rinnovo, cessione possibile

Il giovane talento ha detto no alla proposta di cinque anni del club rossonero: ora il ragazzo valuterà il suo futuro con la società

In questo mese di giugno il Milan dovrà valutare tante questione e anche le singole situazioni dei calciatori in rosa. C’è infatti da far chiarezza sul futuro di alcuni elementi e risolvere gli snodi contrattuali di ognuno.

Prima ancora di affrontare il mercato in entrata, il club rossonero ha infatti il compito di assicurarsi la permanenza dei propri giocatori e di blindarli. In alcuni di questi casi è necessario quindi un rinnovo di contratto, per poter andar avanti insieme. Questo ovviamente non riguarda solo i protagonisti della Prima Squadra, ma anche i giocatori in prestito e i prospetti della Primavera che sono in rampa di lancio.

Proprio riguardo a questa ultima categoria, c’è un giocatore che si è reso protagonista in questa ultima stagione con l’Under 19 di Ignazio Abata, e sul quale la società crede molto. Stiamo parlando del giovane calciatore centrocampista di nazionalità nigeriana, Victor Eletu, che è stato tra l’altro protagonista in questi ultimi giorni anche nel Mondiale Under 20 con la propria selezione.

Eletu non accetta la proposta rossonera: le opzioni per il futuro

Il classe 2005 è sceso in campo in tutte e cinque le partite della competizione, mettendo a referto anche un assist. Ora però ha fatto le valigie dopo l’eliminazione ai quarti di finale per mano della Corea del Sud.

Il ragazzo ha collezionato 30 presenze con i rossoneri quest’anno e ha segnato un gol, ed è considerato uno dei migliori talenti della Primavera del Diavolo. Secondo quanto riposta Tuttomercatoweb però, Eletu ha rifiutato la proposta di rinnovo quinquennale del Milan e sta riflettendo sul suo futuro. Il diciottenne vorrebbe fare il salto di qualità ed essere protagonista anche tra i professisti.

Il calciatore rimane tuttavia legato al Milan per altri due anni, da contratto, per cui il suo futuro passerà comunque da un confronto con i vertici del club di via Aldo Rossi. A questo punto il centrocampista potrebbe chiedere la cessione nel caso in cui non si trovasse una giusta soluzione in prestito.