Sampdoria, due ex Milan per la panchina: hanno vinto la Champions assieme

La nuova Sampdoria di Radrizzani sta cercando il profilo giusto per la panchina. Due ex rossoneri sono candidati a prendere il posto

Vedere retrocedere una piazza storica come quella blucerchiata non ha di certo fatto piacere ai tanti appassionati di calcio italiani. Purtroppo, però, la Sampdoria non ce l’ha fatta a rimanere a galla e dunque a salvarsi. Neanche il cambio in panchina, da Marco Giampaolo a Dejan Stankovic, ha sortito effetti positivi. Il club ligure ripartirà dunque dalla Serie B, con la certezza però di avere alla base una proprietà solida, o quantomeno più solida di quella Ferrero.

A fine maggio, infatti, c’è stato il passaggio di quote al gruppo presidiato da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Il primo, manager italiano, non è nuovo calcio. Infatti, è dal 2017 proprietario anche del Leeds, che come la Samp è retrocesso a fine stagione in Championship (Serie B inglese). Radrizzani viene definito dai molti come una figura seria, competente e capace di riportare la Sampdoria dove merita in poco tempo. E’ già iniziato il casting per la nuova panchina blucerchiata dopo l’addio di Stankovic.

Ci sono due nomi in particolare che stuzzicano i desideri di Radrizzani, entrambi ex Milan che hanno vinto insieme una Champions League (2003 contro la Juve). Il primo, a sorpresa, è Jon Dahl Tomasson. Ricordate l’esperto attaccante danese che ha militato al Milan tra il 2003 e il 2005? Ebbene, oggi allena in Championship il Blackburn Rover, ma è un osservato speciale di Radrizzani da tempo, dato che lo aveva messo nel mirino anche come ipotetico allenatore per il suo Leeds.

Sampdoria, non solo Tomasson: un altro ex rossonero in pole

Tomasson non vanta una carriera d’allenatore di chissà quale livello. Oltre all’Excelsior e al Malmo, è stato vice nella Nazionale danese. Oggi è al Blackburn, ma chissà che l’Italia non possa essere l’occasione giusta per mettersi in mostra. Come accennato, è un papabile per la panchina della Samp in Serie B. Ma non soltanto lui. L’altro ex rossonero che tanto piace a Radrizzani è Gennaro Gattuso, ex compagno proprio di Tomasson nel Milan dei primi anni 2000.

Ringhio non allena da sei mesi circa, dopo essere stato esonerato dal Valencia a stagione in corso. Prima della squadra spagnola, lo sappiamo, ci sono state le importanti esperienze alla guida di Napoli e Milan. L’esperienza in Liga lo ha però un pò ridimensionato, e ripartire da una piazza storica come quella della Sampdoria, seppur in Serie B, potrebbe essere l’esperienza giusta per rilanciarsi e far vedere le sue grandi doti di comunicatore e motivatore. Il casting è aperto, ma tutto fa pensare che possa esserci un ex Milan alla guida dei blucerchiati a breve.