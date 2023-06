Il Milan saluta Brahim Diaz: “Buona fortuna campione”

Il saluto del Milan a Brahim Diaz, tornato al Real Madrid ufficialmente. Il post social dei rossoneri commuove i tifosi

Il Milan saluta ufficialmente Brahim Diaz. I Blancos, con un comunicato diffuso poche ore fa sul proprio sito, ha annunciato il rientro dal prestito al Milan del trequartista. Martedì 13 giugno verrà presentato per il ritorno e per il rinnovo di contratto fino a giugno 2027.

Brahim è stato tre anni al Milan ed è sempre stato al centro dell’attenzione, soprattutto dal secondo anno in poi quando, dopo il rinnovo del prestito per altri due anni, la società gli ha dato il via libera per indossare la maglia numero 10 (dopo aver preso la 21 durante il primo anno).

Con i rossoneri non ha particolarmente brillato, eppure è sempre stato centralissimo nel progetto tecnico-tattico di Pioli. Ha contribuito per il ritorno in Champions il primo anno, un po’ meno allo Scudetto del secondo (la svolta della stagione è stato l’utilizzo di un centrocampista al suo posto). Ma Brahim Diaz ha legato tantissimo con l’ambiente, oltre che con l’allenatore.

I tifosi sono divisi: c’è chi è dispiaciuto per il suo addio e chi, invece, ne è felice perché la sua permanenza sarebbe costata troppi soldi. Intanto la società di via Aldo Rossi ha deciso di salutare con un bel post sui social: “Hai illuminato San Siro. Grazie di tutto Brahim e buona fortuna campione“, è la frase che accompagna la foto di Brahim che applaude i tifosi a San Siro.