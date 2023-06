Kamada e Loftus-Cheek, il Milan ha deciso: cosa succederà adesso

Uno dei due profili esclude l’altro per vari motivi e il club rossonero ha preso una decisione: tutti gli aggiornamenti sulla vicenda

Fino a qualche giorno fa il colpo a zero per il Milan con Daichi Kamada in rossonero era dato per fatto. L’Eintracht Francoforte aveva anche ufficializzato l’addio e il suo passaggio al club meneghino appariva scontato, ma l’affare non è ancora chiuso.

Circolavano già le cifre, ovvero un contratto di 5 anni a 2,7 milioni di euro per il trequartista giapponese. In realtà non c’è ancora nulla di chiuso e nelle ultime ore la trattativa era stata in po’ rallentata dai problemi burocratici. Inoltre sembra che ci siano anche altri club fortemente interessati al giocatore che stanno tentando un sorpasso dell’ultimo minuto. Ci riferiamo a Benfica e Atletico Madrid.

C’è inoltre un’altra questione da non sottovalutare. I posti da extra-comunitario a disposizione sono due e i rossoneri vorrebbero mantenerne uno per un calciatore offensivo, quindi per il centravanti o l’esterno d’attacco. Questo fa sì che uno tra Kamada e Loftus-Cheek del Chelsea dovrà essere escluso nelle scelte per rinforzare la squadra. Il Milan ha fatto comunque la sua scelta d questo punto di vista.

I rossoneri vanno avanti per Kamada, si allontana l’inglese

Non dimentichiamo che anche il centrocampista inglese del Chelsea è un obiettivo importante. L’infortunio di Bennacer e i lunghi tempi di recupero hanno reso necessario un innesto in mediana per la prossima stagione e il classe ’96 piace da tempo.

Tuttavia, come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, il club di via Aldo Rossi ha le idee chiare e ha deciso di andare avanti sulla pista Kamada. Il fantasista è una grande occasione perché si può risparmiare sul prezzo del cartellino e sarebbe un elemento fondamentale per aumentare la pericolosità offensiva della squadra visti i suoi 16 gol stagionali, soprattutto nell’eventualità molto probabile del ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid.

Il giapponese è quindi in vantaggio su Loftus-Cheek, che convince sul piano tecnico ma che genera dei dubbi sull’investimento in base all’età del calciatore. Ci sarebbe infatti da sborsare una cifra considerevole per il centrocampista dei Blues, che ha 27 anni e che quindi difficilente potrà portare una plusvalenza in futuro. Kamada inoltre piace molto a Pioli e la dirigenza ha intenzione di accontentare l’allenatore.