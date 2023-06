Chukwueze-Milan, l’annuncio: il nigeriano esce allo scoperto

L’obiettivo di mercato del Milan ha parlato del suo futuro ai microfoni del media spagnolo. Parole le sue che non fanno presagire nulla di positivo

Nelle ultime ore una grande bomba di mercato ha infiammato gli animi dei tifosi rossoneri. Il Milan, come riportato in esclusiva da Gianluca Di Marzio, ha messo concretamente nel mirino Samuel Chukwueze, il talentoso esterno del Villareal che ha stupito tutti a suon di numeri. La stagione appena terminata parla per lui: 13 gol e 11 assist in tutte le competizioni. Dati davvero importanti per un giocatore che gioca sulla destra dell’attacco.

Di nazionalità nigeriana, Chukwueze ha 24 anni e tanta strada ancora da fare, con margini di crescita davvero importanti. La sensazione è che il Villareal sia un palcoscenico troppo ristretto e poco visibile per il suo talento. Certo, quest’anno ha conquistato l’accesso alla prossima Europa League, ma Samuel potrebbe ambire a qualcosa di ben più grande.

Da quanto si evince, Furlani e Moncada hanno cominciato a sondare il terreno per lui. L’ostacolo principale, nonostante il contratto in scadenza nel 2024, è il costo del cartellino che fa il Villareal. C’è chi parla di 30 o 40 milioni di euro, e chi addirittura suppone di una clausola rescissoria superiore ai 70 milioni di euro. La situazione economica non è ancora chiara, ma è certo che il Milan ha allacciato i contatti. Potrebbe essere lui il primo colpo del mercato estivo? Dalle parole di Chukwueze in persona non si direbbe.

Chukwueze-Milan: “Non mi importa”

Il negeriano Samuel Chukwueze, dopo le recenti voci di mercato impazzate su di lui, è stato intervistato dal media spagnolo “Panenka“, una rivista molto accreditata nel paese iberico. Ebbene, il calciatore ha affermato con forza che non ascolta nulla di ciò che si vocifera sui social, e che è assolutamente concretato sul Villareal. Queste le sue parole per Panenka:

“La gente parla di continuo, mentre io penso solo al Villarreal. Non leggo mai ciò che scrivono sui social network, perché non mi importa. Ciò che conta è il presente. L’unica cosa reale adesso è il Villarreal”. Parole che potrebbero lasciare pochi margini d’interpretazione, o magari Chukwueze ha preferito ignorare di proposito le voci sull’interesse che il Milan, come altri club, nutrono al momento per lui.

Se c’è qualcosa di reale o meno sulle ultime indiscrezioni di mercato lo scopriremo presto. Al momento, la certezza è che quello del nigeriano è un profilo che piace parecchio all’ambiente. C’è chi lo ha immaginato sulla fascia destra del Milan, con al lato opposto Rafael Leao. Qualcosa di altamente esplosivo per le difese avversarie!