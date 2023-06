Minaccia inglese per Maignan: il Milan si oppone

Arriva la notizia inerente il forte interessamento di una big inglese per Maignan: il Milan ha preso una posizione netta sul portiere.

Recentemente Paolo Scaroni ha dichiarato che il club rossonero farà delle cessioni e i tifosi si sono un po’ preoccupati. Temono di veder partire o due tra i giocatori più importanti della squadra di Stefano Pioli. Ce n’è qualcuno che non vorrebbero mai vedere partire.

Certamente uno che è incedibile per i fan è Mike Maignan, portiere che entrato subito nel cuore di tutti quando è arrivato al Milan. Doveva raccogliere l’eredità di Gianluigi Donnarumma e in Italia qualcuno pensava che non sarebbe stato all’altezza del collega italiano, invece l’ex Lille non lo ha fatto minimamente rimpiangere. Anzi, si è rivelato anche più forte di lui. Oltre ad essere abilissimo tra i pali, è molto bravo anche con il pallone tra i piedi e ha doti da leader.

Calciomercato Milan, Maignan: una big della Premier si fa avanti

Ovviamente, le prestazioni di Maignan non sono rimaste indifferenti alle big del calcio europeo. Secondo quanto rivelato da L’Equipe, è il Chelsea ad essersi concretamente interessato al portiere rossonero, individuato come ideale numero 1 dai Blues. Non c’è più fiducia in Kepa Arrizabalaga ed Edouard Mendy.

Nonostante la richiesta del Chelsea, il Milan ha le idee chiare: Maignan non è in vendita. Il club rossonero ha fatto sapere di voler tenere il portiere francese. Anzi, l’obiettivo è quello di blindarlo con un rinnovo del contratto. Quello attuale scade nel giugno 2026 e prevede uno stipendio da circa 2,8 milioni di euro netti annui. Si punta a prolungare la scadenza e riconoscere un aumento dell’ingaggio, che potrebbe toccare i 4 milioni.

Da capire se il Chelsea presenterà comunque una super offerta per provare a far vacillare il Milan. I Blues sono interessati anche ad André Onana dell’Inter, valutato circa 45-50 milioni dalla dirigenza nerazzurra. L’ex Ajax è approdato a Milano a parametro zero, quindi Beppe Marotta potrebbe pensare a mettere a bilancio una grande plusvalenza. Tra perdite e debiti i conti interisti non sono dei migliori in questi anni. Certamente essere arrivati in finale di Champions League è un grosso aiuto, però le offerte verranno valutate.