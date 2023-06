Milan, offerta ufficiale per Rebic: addio più vicino

Rebic saluterà il Milan quest’estate ed è arrivata un’offerta importante. L’addio potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore

Come annunciato da Paolo Scaroni in una recente intervista, il Milan deve lavorare bene in uscita per poter avere più soldi a disposizione per gli acquisti. Una frase che ha fatto scattare l’allarme fra i tifosi per il futuro dei big della rosa, ma in realtà il presidente rossonero si riferiva ai sacrificabili.

Fra questi c’è sicuramente Ante Rebic, non convocato per le ultime due partite di campionato (contro Juve e Verona) per scelta tecnica. Il corso del croato in rossonero è finito: ormai se ne è convinto anche Stefano Pioli, che ha dato il via libera alla cessione in questa sua nuova veste da manager. L’ex Fiorentina ha un contratto fino al 2025, quindi il Milan ha possibilità di fare cassa. Può andar via per poco meno di 10 milioni e, a quanto pare, negli uffici di via Aldo Rossi sarebbe arrivare una prima importante offerta.

Calciomercato Milan, Rebic via: arriva l’offerta

Stando a quanto scritto da Yagız Sabuncuoglu, giornalista di Sports Digitale, il Besiktas ha fatto una proposta ufficiale al Milan per l’acquisto di Rebic. Non si parla di cifre, ma potrebbe essere intorno ai 7-8 milioni. Per i rossoneri sarebbe un’uscita molto importante perché permetterebbe al club di incassare una buona somma, liberare tanto stipendio (3,5 milioni netti) e soprattutto fare spazio ad un nuovo acquisto.

Rebic è evidentemente arrivato alla fine di un percorso. Si è rivelato un elemento importante soprattutto nei primi anni da esterno sinistro titolare (arrivò nel 2019 con la formula del prestito biennale per poi diventare definitivo nel 2020 in una sorta di scambio con André Silva) ma il suo apporto alla squadra è diventato nullo nel corso di questa stagione. Gli ultimi lampi l’anno scorso nel ruolo di falso nove, con tanto di gol ad Anfield Road contro il Liverpool nel girone di Champions. Poi sempre meno, fino al disastro di questi mesi e alla non convocazione per le ultime partite. Rebic saluterà Milanello nel corso di questa estate: il Besiktas è un’opportunità concreta, ma occhio anche alla Bundesliga dove il croato ha molto mercato (il Wolfsburg è interessato).