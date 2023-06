Milan, sorpresa United: ora il rischio è doppio

Le ultime sul giocatore che tanto piace al Milan. I rossoneri ora rischiano di dover fare i conti anche con il Manchester United. Il punto della situazione

E’ partito in salita il calciomercato del Milan. I rossoneri, con il lavoro di Moncada, Furlani e Pioli, stanno cercando di inserirsi in trattative già avviate.

Tra i calciatori che piacciono tanto c’è certamente N’Dicka. Il difensore francese è visto come il profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato a disposizione di Stefano Pioli. Il giocatore si è espresso meglio con la difesa a tre, ma giocare sia come centrale che come terzino mancino a quattro.

Il Milan, così, con N’Dicka risolverebbe due problemi, quello del vice Theo Hernandez, ma finalmente si ritroverebbe un difensore di piede mancino, dopo la partenza di Alessio Romagnoli.

Ma come detto, l’affare non è per nulla facile. Dalle parti della Capitale sono certi che l’ormai ex Eintracht Francoforte sarà un nuovo rinforzo di Jose Mourinho. L’accordo a tre milioni di euro più bonus a stagione è stato già raggiunto. Così N’Dicka dovrebbe firmare il suo accordo quinquennale con i giallorossi già la prossima settimana, dopo aver svolto le visite mediche. Il tentativo del Milan potrebbe essere davvero inutile.

Ma il Diavolo non è l’unico a cercare di beffare la Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche il Manchester United sarebbe sulle tracce di N’Dicka e pronto ad inserirsi. Un guaio per i giallorossi, ma chiaramente anche per i rossoneri. E’ evidente che se la prossima settimana non dovesse arrivare la fumata bianca capitolino molte cose potrebbero cambiare

Non solo N’Dicka

Ma N’Dicka non è l’unico calciatore che il Diavolo sta provando a soffiare alla concorrenza. Il Milan in questi primi giorni di calciomercato sta pensando soprattutto ai parametri, ma altre squadre sono avanti nelle trattative.

Come detto non è solo il caso del centrale francese, ma anche di Tielemans, che piace sempre alla Roma, ma soprattutto al Galatasaray, oltre che all’Aston Villa. E, poi, come raccontato stamani il Milan sta facendo sul serio per Marcus Thuram, che è pronto a lasciare la Germania. In questo caso bisogna vedersela soprattutto con il Psg.