Moncada in pressing: Tielemans ha scelto tra Milan e Roma

Il Milan sembra fare sul serio per Tielemans: in Francia confermano l’accelerata delle ultime ore per il centrocampista.

Rinforzare il centrocampo è sicuramente una priorità del Milan. Considerando il grave infortunio di Ismael Bennacer e anche il fatto di non essere riusciti a rimpiazzare Franck Kessie, sarà fondamentale prendere almeno due innesti nel reparto.

Indipendentemente dal fatto che si sia fatto male Bennacer, a Stefano Pioli servirebbe un regista. Geoffrey Moncada vuole accontentarlo e sta pensando seriamente a un’interessante occasione a parametro zero presente sul mercato: Youri Tielemans. Il 26enne belga è in scadenza di contratto con il Leicester City, appena retrocesso in Premier League, e non rinnoverà.

Calciomercato Milan, assalto a Tielemans

Moncada conosce bene Tielemans, lo aveva seguito per anni quando militava nell’Anderlecht e poi lo aveva voluto al Monaco. Anche se la carriera del giocatore non è decollata come ci si aspettava quando era più giovane, comunque sarebbe un buon rinforzo per il centrocampo di Pioli. È un regista con qualità che farebbero comodo in assenza di Bennacer.

⚡️FLASH ZONE ⚽️ Youri Tielemans et le Milan… ça chauffe ! ▫️Geoffrey Moncada travaille très dur pour conclure l’affaire et a déjà rattrapé le retard accumulé par Milan sur cette piste. ▫️Youri Tielemans privilégie le projet Milanais au projet de la Roma. ▫️Il dispose… https://t.co/S9vDidu0vc pic.twitter.com/P39MwaQt4f — SPORTS ZONE (@SportsZone__) June 9, 2023

Secondo quanto rivelato in Francia da Sports Zone, la pista Tielemans sta diventando sempre più calda. Moncada sta lavorando molto duramente per chiudere questo affare. Ha recuperato terreno rispetto alle altre concorrenti. Oggi il belga preferisce il progetto del Milan a quello della Roma, che lavora da tempo all’ingaggio del calciatore e che non perde la speranza di poterselo assicurare.

Sul tavolo c’è anche un’offerta contrattuale del Galatasaray, però Tielemans preferisce preferisce giocare in un campionato importante. La Serie A è una destinazione gradita, ma bisogna sempre fare attenzione alla Premier League. In questi giorni si è parlato anche di un assalto dell’Aston Villa, al quale i soldi non mancano per convincere l’ex Monaco. Unai Emery lo vorrebbe nel suo centrocampo. In questo weekend si potrebbe decidere tutto.