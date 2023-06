Guardiola vince la Champions e cita il Milan di Pioli: cosa ha detto dopo la finale (VIDEO)

Il Manchester City trionfa nella finale di Champions contro l’Inter. Terza vittoria in carriera per Pep Guardiola che, nel post match, cita anche il Milan di Pioli

Il Manchester City ce l’ha fatta. Due anni dopo la sconfitta con il Chelsea, gli uomini di Guardiola vincono la loro prima Champions League, battendo l’Inter per 1-0 nella finale disputata all’Ataturk di Istanbul.

Decisivo il gol di Rodri al 68′. Una partita che il City aveva sostanzialmente controllato fino alla rete del vantaggio pur senza creare grandi occasioni se si esclude un affondo di Haaland nel primo tempo. Dopo l’1-0, veemente la reazione dell’Inter che si è procurata tre nitide palle gol per il pareggio.

La traversa di Dimarco, il clamoroso errore di testa di Lukaku da distanza ravvicinata e la meravigliosa parata di Ederson a tempo scaduto sull’incornata di Gosens hanno impedito agli uomini di Inzaghi di ottenere un pareggio che, almeno per quanto visto nel finale, sembrava meritata.

Alla fine però restano solo i rimpianti all’Inter che dice addio alla possibilità di rivincere la Champions dopo tredici anni. Erano dodici, invece, gli anni trascorsi dall’ultimo trionfo di Guardiola nella massima competizione europea.

Guardiola cita il Milan di Pioli, ecco cosa ha detto

All’epoca Pep era alla penultima stagione alla guida del Barcellona, vincitore nella finale di Wembley per 3-1 contro il Manchester United con i gol di Pedro, Messi e Villa. Un digiuno troppo lungo per un allenatore del calibro del catalano il quale, con la vittoria di Istanbul, ha aggiunto un ulteriore primato nel suo palmares personale.

Guardiola, infatti, è diventato il primo allenatore a ottenere il Triplete stagionale con due squadre diverse. Prima di centrare l’impresa con il City, ci era riuscito con il Barcellona ma nel 2009, completando le vittorie in Liga e Copa del Rey con il primo dei due trionfi in finale con il Manchester United, sconfitto a Roma con i gol di Eto’o e Messi.

Visibilmente emozionato e provato, Guardiola è stato intervistato da Sky, a fine partita, direttamente sul prato dell’Ataturk. Pep ha fatto i complimenti all’Inter, la cui prestazione aumenta i meriti dei suoi. Ad intervistarlo c’era anche Alex Del Piero, il quale gli ha chiesto se anche lui pensa che il calcio italiano, nonostante l’ampio divario economico e di strutture, possa davvero ritenersi inferiore come livello alla Premier e altri campionati.

Guardiola non la pensa così ed evidenzia un grande cambiamento in atto: “Ho visto l’Inter come gioca, il Napoli di quest’anno, il Milan in qualche momento l’anno scorso con Pioli e dico questi sono bravi. Non è più buttare la palla avanti e tutti dietro o aspettare il contropiede. E’ finito tutto questo. Ora ti giocano corto, ti svuotano il mezzo al campo. E’ difficilissimo fermarli.”

Per il Milan, dunque, una piccola soddisfazione. Essere citati e apprezzati da un allenatore come Guardiola non può non far piacere a Pioli e ai suoi.