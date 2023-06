La FIFA tifa Inter: rabbia e caos sui social

Non sono passate inosservate le immagini postate dal numero uno della FIFA, Gianni Infantino, che ha manifestato la sua fede interista. Ecco cosa è successo

“E’ tutto pronto, sia i tifosi come le due squadre. Sarà un match tra il miglior club del mondo e un altro fantastico club, staremo a vedere che risultato ne uscirà fuori. Il mio cuore sta battendo molto, ma non rivelerò qui per quale squadra stia battendo“, parlava così ieri sera prima del calcio d’inizio di Manchester City-Inter, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, facendo intendere più di una simpatia nei confronti di una delle due squadre.

Il numero uno della Federazione Internazionale, in rispetto del ruolo che ricopre, sembrava non voler manifestare la sua passione per i colori nerazzurri. Una passione non certo nuova, ma conosciuta ormai da tutti. Sono, però, passate poche ore e Infantino è uscito allo scoperto, con post e storie su Instagram che non lasciano dubbi sul suo amore per l’Inter.

Come è possibile vedere dalla foto è apparso anche un AMALA accompagnato da cuori nerazzurri. Una caduta di stile, per nulla consona al presidente della FIFA. Infantino è stato così aspramente criticato sui social: era impensabile che le immagini non facessero il giro del mondo.