L’assist del Chelsea al Milan: via libera per il colpo

L’esperto di mercato riporta novità fondamentali sul possibile colpo del Milan. Il Chelsea pone le condizioni per il trasferimento. Tutti i dettagli

Il Milan è pronto a fare sul serio per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. La nuova dirigenza si è già messa al lavoro, ponendo l’attenzione su diversi profili di livello. Un ruolo che andrà rivoluzionato in toto è quello dell’esterno destro. Sia Junior Messias che Alexis Saelemakers potranno infatti salutare Milanello nelle prossime settime. Soprattuto il primo, il brasiliano: pare ormai scontata la sua partenza. Questo nuovo Milan non lo ritiene più parte dei suoi piani, ed è pronto a cederlo alla migliore offerente.

Per Saelemaekers è differente la situazione. Sicuramente il belga non è ritenuto un incedibile, e per questo in caso di offerta congrua la cessione è possibile. Furlani e Moncada si sono già messi alla ricerca di nuovi profili per dare qualità ed estro alla fascia destra d’attacco, da tempo meno incisiva di quella sinistra. I nomi sul tavolo sono parecchi. Ha creato enorme entusiasmo quello di Samuel Chukwueze del Villareal, ma non soltanto. Il Milan, che nutre ottimi rapporti col Chelsea, sta monitorando con attenzione il profilo dello statunitense Christian Pulisic. Su di lui arrivano novità cruciali da Fabrizio Romano.

Pulisic al Milan, il Chelsea spiana la strada

Christian Pulisic non ha trovato la fortuna sperata a Londra, complice la cattiva gestione tecnica del club. Nel 2019 è arrivato in Inghilterra tra l’entusiasmo dei tanti tifosi, considerato un vero asso della trequarti. A dimostrarlo è l’investimento che i blues hanno fatto per lui, pari a 64 milioni di euro. Insomma, si credeva avesse fatto faville al Chelsea un talento simile, ma col passare del tempo è finito sempre più ai margini. Ad oggi, rappresenta un esubero del nuovo progetto di Mauricio Pochettino.

Come informa Fabrizio Romano, infatti, il Chelsea ha dato il via libera alla cessione. Il Milan, come appreso di recente, è uno dei club maggiormente interessati e potrebbe approfittare delle volontà dei blues per tentare presto l’affondo. L’esperto di mercato sottolinea che il Chelsea è pronto a venderlo alle giuste condizioni. Si dovrebbe trattare di una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, considerando che il contratto del giocatore è in scadenza nel 2024.

A Pulisic l’idea Milan piace eccome, ma i rossoneri non sono gli unici in corsa. Romano conclude sottolineando che il Chelsea ha la sola intenzione di vendere l’esterno americano a titolo definitivo. Nessuna opzione di prestito dunque. Se Furlani lo vorrà dovrà avanzare un’offerta d’acquisto. Per Pioli, Pulisic potrebbe essere un giocatore di grandissima utilità. Non solo esterno d’attacco infatti, ma anche trequartista. Quel tipo di profilo duttile che tanto piace al tecnico emiliano.