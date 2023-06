L’Inter perde la Champions: lo striscione sfottò della Curva Sud fuori San Siro (FOTO)

La risposta dei tifosi del Milan alla sconfitta dell’Inter in finale di Champions League ieri sera. Uno sfottò tipico tra tifoserie.

Ieri sera l’Inter è uscita sconfitta dalla finalissima di Champions League contro il Manchester City. Un k.o. che fa male ai nerazzurri, visto che hanno disputato un’ottima partita a Istanbul.

Il gol di Rodri e gli errori sotto porta di Lukaku e Lautaro Martinez hanno condannato la squadra di Simone Inzaghi, che comunque è uscita tra gli applausi e gli apprezzamenti della propria gente per l’ottima prestazione svolta.

Nonostante la buona prova, non poteva mancare lo sfottò ai danni degli sconfitti, come accade sempre nel mondo del tifo e del calcio. In mattinata è comparso infatti uno striscione a firma Curva Sud Milano, che schernisce i rivali interisti dopo la sconfitta di misura subita in quel di Istanbul.

Gli ultras del Milan hanno esposto al di fuori dello stadio di San Siro uno striscione piuttosto chiaro, a mo’ di sfottò nei confronti dell’Inter. “Da Sassuolo a Istanbul è passata una stagione. Non cambia mai niente, resti vice campione” – è il testo scritto dai supporter rossoneri, che tornano sullo Scudetto perso un anno nella volata contro il Milan, che ha trionfato al Mapei Stadium strappando il tricolore dal petto dei cugini.

Una presa in giro decisamente accettabile e senza alcun accenno ad insulti o battute pesanti, bensì uno sfottò vecchio stile e signorile. Ora si attende la risposta degli ultras nerazzurri, che certamente non si farà attendere, magari ricordando che è stata l’Inter stessa ad eliminare il Milan di Pioli nella semifinale di Champions League.