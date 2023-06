Nuova avventura per Sandro Nesta: riparte dalla Serie B, è ufficiale

Il grande difensore di Milan e Nazionale riparte da un’avventura in panchina in Serie B. Alessandro Nesta è pronto a questo impegno.

Una notizia che era nell’aria da tempo. Alessandro Nesta, ex storico difensore del Milan e della Nazionale italiana, è pronto a ripartire da una nuova avventura in panchina.

L’allenatore romano, dopo diversi mesi di stop e di assenza di impieghi in panchina, è stato scelto come nuova guida tecnica. Andrà ad allenare una piazza storica ed importante, neopromossa in Serie B.

Nesta sarà il nuovo allenatore della Reggiana. La società emiliana, che ha da poco conquistato l’accesso alla serie cadetta, ha ufficializzato quest’oggi l’ingaggio dell’ex difensore, che prenderà possesso del suo nuovo ruolo a partire dal 1 luglio prossimo.

Nesta alla Reggiana: torna in panchina dopo due anni

Una bella opportunità per Alessandro Nesta, che tornerà dunque ad allenare in B dopo due anni di stop. Lo storico difensore centrale, campione del mondo nel 2006 con l’Italia, non sedeva su una panchina dalla primavera del 2021. In quell’occasione fu esonerato dal Frosinone, per poi restare fermo in pratica per due stagioni.

Lo stesso Nesta ha pubblicato sui suoi profilo social la locandina dell’annuncio ufficiale da parte della Reggiana Calcio, che oltre a confermare la scelta in panchina ha dato il benvenuto all’ex campione rossonero.

Pronto e carico per questa nuova avventura 💪🏼 #reggiana pic.twitter.com/L9vnWVdIUx — Alessandro Nesta (@Nesta) June 11, 2023

La Reggiana ha scelto di puntare sull’ex Milan per rimpiazzare Aimo Diana. L’allenatore che ha portato la formazione emiliana alla promozione in B ha lasciato dopo due stagione la formazione granata, per via di forti incomprensioni con il management. La ricerca di un sostituto ha portato dunque a Nesta, che avrà la grande opportunità di guidare una squadra di spessore e tradizione in B.

Va ricordato come il club di Reggio Emilia manchi dalla Serie A da ben 26 anni; l’ultima stagione in massima serie risale infatti al 1996-1997. Intanto in vista della prossima stagione sportiva Nesta si unisce al già nutrito gruppo di ex calciatori del Milan che siederanno su una panchina italiana: oltre a lui anche Alberto Gilardino (Genoa), Filippo Inzaghi (Reggina), Massimo Oddo (SPAL) e Salvatore Bocchetti (Verona).