Pioli chiama il difensore, lo vuole al Milan: ma un altro club può chiudere

L’allenatore dei rossoneri si è mosso in prima persona per convincere il ragazzo, ma il club di Serie A è in netto vantaggio

Questa fase iniziale del mercato estivo è da considerare una delle più importanti. In questi giorni di giugno prima dell’apertura ufficiale delle trattative, infatti, i club si muovono per anticipare la concorrenza e convincere soprattutto i calciatori a sposare il proprio progetto.

Queste settimane sono cruciali soprattutto per la chiusura di grandi affari a parametro zero con i calciatori che sono in scadenza di contratto con le proprie squadre. Il Milan è sempre molto attento a questo tipo di operazioni e, dopo aver chiuso Divock Origi l’anno scorso, sta provando a prendere nello stesso modo il centrocampista giapponese Daichi Kamada, che si svincola dall’Eintracht Francoforte.

Nel club tedesco c’è di fatto una vera e propria rivoluzione perché anche un altro giocatore importante sta per liberarsi a parametro zero. Dopo l’Europa League vinta un anno fa, in casa Eintracht c’è quindi una vera e propria smobilitazione. Il giocatore a cui facciamo riferimento è il difensore Evan Ndicka, che i rossoneri avevano puntato anche nel finale dello scorso mercato estivo, prima dell’arrivo di Malick Thiaw dallo Schalke 04.

Il tecnico chiama Ndicka, ma potrebbe essere troppo tardi

Il difensore francese piace molto al Diavolo, che lo monitora da tempo, ma chiaramente l’affare a zero fa gola a tante squadre e c’è un club italiano che è in fase avanzata e sta per chiudere per il 23enne.

Stiamo parlando della Roma di José Mourinho. Stefano Pioli si è mosso in prima persona per provare a spuntarla e ha contattato il calciatore per convincerlo a preferire l’offerta del Milan. Il problema di fondo sta nel fatto che, a differenza della squadra giallorossa, il Diavolo non può garantire a Ndicka un posto da titolare, e questo spinge il difensore verso lo Special One.

Stamattina il Corriere dello Sport spiega che il club giallorosso avrebbe convinto il centrale grazie a un’importante offerta: un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione. Il quotidiano romano asserisce che i capitolini stanno già programmando le visite mediche e sono pronti ad accogliere il classe 1999. L’entourage del ragazzo si è recato spesso all’Olimpico per assistere ai match della Roma e, se da una parte il duello non è ancora stato vinto in maniera ufficiale, dall’altra è vero che più passa il tempo e più Ndicka si avvicina alla Roma.