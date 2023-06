Calciomercato Milan, colpo in prestito: tutto confermato

Arrivano conferme importanti dall’Inghilterra: il Milan è in seria corsa al centrocampista. Il club apre alla partenza ma ad una condizione

Il Milan è impegnato su più fronti per quanto riguarda il mercato estivo. Giorgio Furlani, e in particolare modo Geoffrey Moncada, stanno valutando diversi profili per ogni reparto. Una grande incognita aleggia sul centrocampo. Sfumato Tielemans, il quale si è accasato a parametro zero all’Aston Villa, la nuova dirigenza è in cerca di alternative valide. Un’opzione rimane sempre quella di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, per il quale una trattativa era stata già avviata da Paolo Maldini e Frederic Massara.

Ad oggi, tutto fa pensare che il nuovo Milan abbia messo in stand-by l’affare per il centrocampista inglese, non completamente convinto della sua adattabilità al progetto. Fonti inglesi hanno affermato che la trattativa per Loftus era praticamente completata, con Milan e Chelsea in accordo per un affare complessivo da 18 milioni di euro. L’addio di Maldini e Massara, come accennato, ha cambiato ogni piano.

Dopo Tielemans all’Aston Villa, l’attenzione di Geoffrey Moncada è ricaduta su un altro centrocampista del Chelsea, seguito a suo tempo dall’ex duo dirigenziale rossonero. Si tratta di Chukwuemeka, il classe 2003 definito un talento puro della metà campo. Era già stato vicino al Milan, ma poi il Chelsea lo ha scippato alla concorrenza pagando all’Aston Villa ben 18 milioni di euro. Con poco spazio, però, Chukwuemeka potrebbe arrivare in rossonero quest’estate. C’è una conferma importante, ma le condizioni sembrano parecchio chiare.

Chukwuemeka al Milan, sì ad una condizione

In Italia è stato Gianluca Di Marzio ad informare del nuovo interesse del Milan per Chukwuemeka. L’affare sfumato per Tielemans ha condotto Moncada a ripensare al talentoso classe 2003. E’ chiaro, però, che non sarà affatto semplice strapparlo al Chelsea, il quale lo considera ancora oggi un futuro top player. In questa stagione ha timbrato soltanto 14 presenze, ma può starci data la giovane età e l’enorme disponibilità di giocatori di livello della panchina dei blues.

Football London conferma l’interesse del Milan per il giovane centrocampista inglese, ma fa delle sottolineature importanti. Secondo la fonte, infatti, il club londinese potrebbe lasciar partire il 19enne soltanto in prestito, una formula che farebbe ben comodo ai rossoneri. Ma c’è di più. FL parla di un Chelsea assolutamente intenzionato a non perdere il controllo su Chukwuemeka. Dunque sì al prestito, ma senza alcuna opzione d’acquisto.

Sono queste le uniche condizioni, al momento, che potrebbero portare il classe 2003 ad una esperienza fuori Londra. La medesima fonte sottolinea che il Chelsea aspetta l’arrivo del nuovo allenatore Mauricio Pochettino, l’1 luglio, per comprendere il nuovo progetto tecnico e dunque il possibile futuro di molti giocatori. I blues sono pronti a cedere ogni esubero. Circa dieci calciatori sono in partenza da Londra, e Chukwuemeka non viene dato tra questi.

L’ipotesi più reale rimane quella della partenza in prestito secco per ritornare a Londra maturo e pronto per ogni palcoscenico. Il Milan, dunque, se vorrà mettere le mani sul talento di 19 anni dovrà accettare tali condizioni.