Calciomercato Milan, individuato il vice-Theo Hernandez: arriva dalla Liga

Nuova idea per il mercato del Milan, in questo caso per rinforzare la difesa. Il terzino sinistro può lasciare la Liga spagnola.

Chi segue costantemente il Milan e le cronache relative alla squadra rossonera sa bene quali saranno le prossime mosse sul mercato estivo. Stefano Pioli ha già dettato le esigenze per rinforzare la rosa in vista della stagione 2023-2024.

Gli obiettivi conclamati sono i seguenti: un centravanti di spessore, un trequartista di qualità, un centrocampista che sappia giocare davanti alla difesa e, ultimo ma non in ordine di importanza, un terzino sinistro che possa dare respiro a Theo Hernandez.

In quest’ultimo ruolo il senegalese Ballo-Touré non ha mai convinto e probabilmente verrà ceduto in estate al miglior offerente. Necessario per Pioli reperire un laterale di buon livello e di discreta esperienza, che non faccia rimpiangere le eventuali assenze di Theo sulla corsia mancina.

In tal senso arriva una notizia a sorpresa dalla Spagna. Il portale Fichajes.net è sicuro che tra gli obiettivi del Milan per il 2023 vi sia anche un terzino di spessore e rilevanza internazionale, pronto a cambiare aria il prima possibile.

Un campione del mondo come vice-Theo

Il calciatore su cui si sarebbe posta l’attenzione dei dirigenti del Milan è Marcos Acuña. Laterale sinistro in forza al Siviglia, ma soprattutto campione del mondo in carica con la Nazionale argentina a Qatar 2022. Un calciatore di spessore e di grande fisicità che sembrerebbe finito nel mirino della squadra di Pioli.

Le indiscrezioni in arrivo dalla Spagna parlano di un possibile addio di Acuña dalla squadra andalusa, dopo la vittoria dell’Europa League. Il tutto è legato al probabile saluto del direttore generale Monchi, colui che ha fortemente voluto Acuña in squadra e che dunque, in caso di partenza, si ritroverebbe senza un punto di riferimento in società.

Possibile che il nuovo corso del Siviglia possa fare a meno del 31enne Acuña, nonostante sia stato protagonista di un’ottima stagione, coronata da tre reti in campionato. Intanto, come anticipato, sulle sue tracce c’è il Milan che lo vedrebbe molto bene come alternativa a Theo Hernandez nel 4-2-3-1 di mister Pioli. All’occorrenza l’ex Sporting Lisbona può giocare anche come esterno alto a sinistra.

Valutato intorno ai 10-12 milioni di euro, Acuña ha altri estimatori in Italia. Oltre al Milan il terzino argentino è seguito anche dalla Lazio e dal Torino, entrambe squadre alla ricerca di rinforzi di esperienza sulla fascia sinistra. L’unico cruccio per i rossoneri sarebbe lo status di extracomunitario di Acuña, visto che il club sta già pensando di riempire tali slot con gli acquisti di Kamada e Chukwueze.