Cardinale scatenato: ne manda via un altro

Il proprietario del club rossonero ha le idee chiare e opera un altro taglio sotto il profilo dirigenziale: fiducia anche qui al tecnico

Sono giorni importanti in casa Milan, con la proprietà che sta prendendo scelte definitive sul futuro del club e dei ogni elemento in dirigenza. Ha fatto molto discutere a proposito l’addio di Paolo Maldini e Ricky Massara, ma non saranno i soli a fare le valigie.

I due dirigenti che sono stati protagonisti negli ultimi anni hanno lasciato spazio a un nuovo gruppo che dirigerà il mercato, con Stefano Pioli che avrà un ruolo più centrale. Il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, ha le idee ben chiare sui prossimi passi per la crescita della società rossonera e lo ha dimostrato in questa fase, accelerando anche sul piano del nuovo stadio, con la nuova soluzione a San Donato milanese, che piace per tanti motivi.

Cardinale ha valutato il lavoro svolto da tutti quanti in questo primo anno di esperienza al Diavolo e poi ha preso le sue decisioni, anche molto forti, perché in tanti hanno contestato la scelta su Maldini. Il modo di fare mercato cambierà e, come è stato precisato, non ci saranno colpi sopra i 30 milioni in questa sessione estiva di mercato.

Milan, via anche il ds della Primavera

Il progetto è in fase di rinnovamento e la linea è ormai stata tracciata, per cui ci si aspettano altri cambiamenti importanti da qui a breve. Uno di questi riguarda infatti anche la squadra Primavera, che lo scorso anno ha vissuto di alti e bassi.

L’Under 19 di Ignazio Abate infatti ha fatto molto bene in Youth League, raggiungendo addirittura la semifinale (perso poi contro i croati dell’Hajduk Spalato). Tuttavia, in campionato le cose sono andate abbastanza male perché è arrivato solamente un 12esimo posto. Una seconda stagione di fila non entusiasmante in Primavera 1 per il Milan, che non ha soddisfatto a pieno la proprietà.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Gerry Cardinale ha deciso di operare un altro taglio anche per l’Under 19. Il quotidiano riporta che andrà via anche il direttore sportivo della Primavera, Paolo Danzè. Confermato invece il tecnico Abate anche per la prossima stagione. Via il dirigente e permanenza per l’allenatore, così in Prima Squadra, così in Primavera: la scelta di Cardinale è la stessa.