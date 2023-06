È morto Silvio Berlusconi

La notizia è appena arrivata: Silvio Berlusconi è morto. Addio all’ex Premier e presidente del Milan, il più vincente della storia rossonera

Silvio Berlusconi è morto. L’ex presidente del Milan, il più vincente della storia dei rossoneri, è deceduto oggi all’ospedale San Raffaele dopo un breve ricovero in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. Aveva 86 anni.

L’ex presidente del Consiglio si è spento oggi dopo nuove complicazioni di salute, che erano peggiorate in questi ultimi mesi. Tutta Italia sotto shock. Berlusconi ha lasciato il segno in questo paese in tanti e importanti ambiti: dalla politica al calcio, dalla tv all’imprenditoria.

Quattro giorni fa Berlusconi era stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele, dove era stato in cura di recente sia per un’infezione polmonare, sia per la leucemia mielomonocitica che lo affliggeva da tempo. La situazione clinica del Cavaliere si è aggravata pesantemente nelle ultime ore. L’ex patron rossonero e leader di Forza Italia si è spento con l’affetto dei suoi cari al fianco.

Come tutti sanno Berlusconi ha cambiato radicalmente la storia del calcio e soprattutto del Milan. I suoi 31 anni da proprietario del club sono stati irripetibili, con 29 trofei e una sfilza infinita di grandi campioni. Il suo nome resterà impresso per sempre nella storia della società rossonera, che con lui alla guida è diventato il club più titolato al mondo.