Gazzetta – Milan, nome caldo per l’attacco: va in scadenza nel 2024

Il Milan, secondo le indiscrezioni odierne della Gazzetta dello Sport, si sarebbe fiondato su questo centravanti in scadenza tra 1 anno.

Ormai è risaputo da tempo che il Milan, in questa sessione estiva 2023, andrà a caccia di un centravanti. Le caratteristiche sono chiare: Stefano Pioli ha chiesto un vero e proprio erede di Olivier Giroud, dunque con capacità di fare reparto da solo e segnare gol pesanti.

Non sarà facile o rapido individuare il profilo giusto, visto che tale operazione dovrà rappresentare una certezza in vista del prossimo futuro. Tanti i nomi sul taccuino degli uomini-mercato rossoneri, come quello di Marko Arnautovic che sembrava caldissimo fino all’addio di Paolo Maldini. Poi l’austriaco del Bologna sembra essere passato di moda con la nuova dirigenza.

Oggi però la Gazzetta dello Sport ha svelato una nuova pista piuttosto concreta per l’attacco milanista. Una prima punta che, come qualità e caratteristiche tecniche, sembrerebbe il rinforzo ideale. Per non parlare della possibilità di ingaggiarlo senza spendere una cifra enorme vista la situazione contrattuale.

Milan, ultima idea: piace Taremi, centravanti del Porto

Tale ipotesi porta direttamente in Portogallo, dove gioca Mehdi Taremi. Attaccante di nazionalità iraniana e titolare del Porto, la storica formazione lusitana che il Milan ha affrontato lo scorso anno nella fase a gironi di Champions League.

Il 30enne centravanti è l’ultimo profilo accostato al Milan, che avrebbe preso informazioni in maniera diretta su questo profilo. Come detto, Taremi ha le peculiarità giuste per poter rimpolpare il reparto offensivo, visto che vanta esperienza internazionale, struttura fisica e senso del gol non da poco.

Il tutto potrebbe essere agevolato dalla scadenza di contratto di Taremi. Il suo accordo con il Porto terminerà il 30 giugno 2024, dunque tra un anno esatto. Ciò potrebbe voler dire che l’iraniano, se dovesse decidere di non rinnovare, potrebbe impuntarsi con la propria società e chiedere la cessione immediatamente, a cifre neanche così elevate.

La pensa diversamente il Porto, che lo valuta almeno 20-25 milioni di euro e non intende fare grossi sconti, nonostante la scadenza ormai vicina del contratto. Si sa che quella dei Dragoes è una bottega molto cara ed il Milan dovrà fare una importante opera di convincimento per assicurarsi Taremi a cifre molto più contenute.

In attesa di capire eventuali sviluppi o trattative, quello di Taremi è un nome che va preso in considerazione nell’ambito del mercato Milan. Classe ’92, gioca nel Porto dal 2020 e in quest’ultima stagione ha messo a segno la bellezza di 31 reti tra campionato e coppe.