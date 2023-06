Il Milan saluta Berlusconi con una sua storica citazione: quando l’ha detta

Ecco il momento in cui il presidente pronunciò quelle parole, riprese dal club rossonero nel messaggio di condoglianze

Si è spento all’età di 86 anni Silvio Berlusconi. Davvero infiniti i messaggi di condoglianze e i ricordi da parte di tutte le persone che hanno condiviso parte della sua vita, soprattutto in ambito calcistico con il Milan.

Il club rossonero ovviamente non poteva non mandare un messaggio speciale per il presidente più vincente e amato della storia del Diavolo, capace di vincere ben 29 trofei in 31 anni, dal 1986 al 2017. Il Milan pubblicato un bel saluto su tutti i propri canali ufficiali, compresi i social network, stringendosi alla famiglia e a tutti gli amici a lui più cari. Un ringraziamento importante e sentito, condito da una dedica speciale.

Nel messaggio infatti era presente una sua frase, che recita: “Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c’è in noi, in tutti noi che abbiamo questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan”. Una frase che resta quindi scolpita per sempre nella storia del club d’ora in poi.

La famosa frase presente nella lettera dopo il trionfo

Chiaramente la curiosità nasce spontanea. Quando è che Silvio Berlusconi ha pronunciato questa splendida frase per il suo club? Tanti se lo sono chiesti in queste ore e allora è il caso di fare chiarezza e dare la risposta.

Questa frase risale ovviamente a tantissimi anni fa ed è presente nella lettera da lui scritta il 17 dicembre 1989, dopo che il Milan si era laureato Campione del Mondo. Il Diavolo aveva appena vinto la sua seconda Coppa Intercontinentale (quello che ad oggi è il Mondiale per Club) e lo aveva fatto battendo in finale a Tokyo i colombiani del Nacional Medellin. Una partita molto più difficile del previsto, decisa da un gol di Alberico Evani nei tempi supplementari.

Una frase scritta dunque ben 34 anni fa, e che ancora oggi entra nei cuori dei tifosi milanisti ed esprime nel migliore dei modi il senso della loro fede rossonera e dei loro sogni di vittoria. Da allora il Milan ha continuato a vincere tanto, sempre con Berlusconi alla guida, con l’obiettivo di raggiungere traguardi sempre più memorabili.