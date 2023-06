Il Palmares del Milan prima e dopo Berlusconi: come e quanto è cambiato

Ecco i trofei vinti da Silvio Berlusconi con il Milan. La storia incredibile del presidente italiano più vincente di tutti i tempi

Sarà per molto tempo il presidente italiano più vincente. Nessuno ha conquistato tanti trofei come Silvio Berlusconi, numero uno del Milan.

Dalla primavera del 1986, con l’acquisto del club rossonero, il calcio è letteralmente cambiato. Ma a cambiare è stato soprattutto il Diavolo, che dal rischio fallimento è diventato una delle squadre più apprezzate e vincenti del mondo, grazie alla lungimiranza di Berlusconi e ai suoi grandi acquisti. Da van Basten a Weah, passando per Gullit e Shevchenko, i campioni che hanno vestito il rossonero nei suoi 31 anni di gestione sono stati davvero tantissimi.

Un’era lunghissima, che ha permesso al Milan di conquistare ben 29 trofei, otto Scudetti, una Coppa Italia, sette Supercoppe italiane, cinque Coppe dei Campioni e cinque Supercoppa Uefa, oltre a due Coppe Intercontinentali e una Coppa del Mondo per Club. E’ evidente ed è sotto gli occhi di tutti come Berlusconi abbia cambiato il Milan.

I 29 titoli vinti con il Milan

8 Scudetti

1 Coppa Italia

7 Supercoppe Italiane

5 Coppe dei Campioni/Champions League

5 Supercoppe Uefa

2 Coppe Intercontinentali

1 Coppa del Mondo per Club

Basta andare a dare uno sguardo alla bacheca del Diavolo, per capire cosa abbia rappresentato Silvio Berlusconi. La parentesi Berlusconi, come detto, ha permesso al Diavolo di vincere ben 29 trofei, ma cosa è successo prima e dopo, in quasi 93 anni di storia? Sono stati conquistati solamente 20 coppe, meno della metà.

I 20 titoli senza Berlusconi:

11 Scudetti

4 Coppe Italia

2 Coppe Campioni

2 Coppe delle Coppe

1 Coppa Intercontinentale

I numeri fanno così capire la grandezza di Silvio Berlusconi e quanto sarà complicato (forse impossibile) ripetersi.