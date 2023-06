Kamada-Milan, settimana decisiva: cosa manca per la firma

Daichi Kamada è sempre più vicino a firmare con il Milan. La trattativa tra i rossoneri e il calciatore giapponese è ancora stabile.

Chi ha pensato, subito dopo gli esoneri di Paolo Maldini e Ricky Massara dalla dirigenza Milan, che il club cambiasse completamente strategie di mercato, ha azzeccato solo parzialmente.

È vero che con questa duplice e contestata mossa il Milan cambierà progetti in fatto di investimenti, tornando a puntare soprattutto su talenti giovani e non costosi. Ma alcuni colpi già preparati dagli ormai ex dirigenti verranno portati a termine, perché avallati dalla proprietà RedBird.

Uno su tutti l’acquisto di Daichi Kamada a parametro zero. Un innesto che piace al Milan e che sembra essere piuttosto conveniente, visto che il calciatore giapponese arriverà senza spendere un euro di cartellino. L’affare è stato messo in stand-by, ma soltanto per motivi burocratici e dettagli da risolvere.

Kamada, pronto il quadriennale fino al 2027

Oggi la Gazzetta dello Sport conferma infatti le impressioni positive ed ottimistiche. L’affare Kamada non è per nulla saltato, nonostante fosse stato Maldini a puntare forte sul trequartista nipponico in scadenza con l’Eintracht Francoforte.

Lo stesso calciatore classe ’96 ha scelto il Milan da tempo, ignorando altre proposte provenienti sempre dalla Bundesliga. Come detto, l’obiettivo giapponese non è ancora una situazione chiusa perché vanno risolti alcuni dettagli contrattuali, tra clausole e commissioni agli agenti, anche se la firma appare vicinissima.

Settimana calda questa per l’ufficialità di Kamada, che potrebbe incominciare a fare le valigie direzione Milano. Pare che nei prossimi giorni si arriverà a dama, con gli agenti del giapponese che daranno il via libera anche per le visite mediche del proprio assistito. Il Milan ha messo sul piatto un contratto quadriennale, fino al giugno 2027, da 3 milioni netti a stagione. Cifra che dovrebbe aver trovato il benestare del fantasista 27enne.

Nei piani del Milan di Stefano Pioli, Kamada andrà a rimpiazzare a livello sia numerico che tattico l’addio di Brahim Diaz. Da ieri infatti lo spagnolo è ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid, club che ha deciso di riportarlo a casa e puntare forte su di lui. Il giapponese ex Eintracht ha caratteristiche diverse (è più mezzala, mentre Brahim è un 10 puro), ma la sua posizione ideale è quella di giocare tra le linee.

Nato a Iyo nel 1996, Kamada gioca in Europa ormai dal 2017, quando l’Eintracht Francoforte lo acquistò dal Sagan Tosu. Oltre ad un’esperienza in prestito ai belgi del Sint-Truiden, il giapponese si è imposto con qualità e continuità nella Bundesliga tedesca. Fino al 30 giugno prossimo, quando terminerà l’esperienza in Germania ed incomincerà la (probabile) avventura a Milano.