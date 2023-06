Milan, c’è l’offerta a Ndicka: ma si inserisce un’inglese

Dalla Francia filtrano fondamentali novità sull’affare tra il Milan e gli agenti di Evan Ndicka. La fonte riporta però dell’inserimento di una big inglese

Il Milan sta concentrando le strategie del mercato estivo su alcuni potenziali colpi a parametro zero. Sfumato Youri Tielemans, ormai accasatosi all’Aston Villa da svincolato, rimangono nel taccuino di Giorgio Furlani Marcus Thuram e Evan Ndicka. L’attaccante e il difensore francesi, nonostante l’enorme e spietata concorrenza, continuano a godere dell’attenzione e interesse del Milan.

Per Thuram si proverà il tutto per tutto, consapevoli del pressing del Paris Saint Germain. Il club rossonero sta provando a convincere l’ancora attaccante del Borussia Mönchengladbach attraverso il progetto, mettendogli sul piatto un ruolo centrale nella rosa e un ingaggio tra i più alti. Non sarà comunque semplice sbloccare il trasferimento. La sensazione è che nei prossimi giorni arriveranno novità decisive.

Per quanto riguarda Evan Ndicka, è la prima scelta per la difesa di Stefano Pioli. Così tanto che il mister rossonero lo ha contatto telefonicamente con l’intento di provare a convincerlo. Per Ndicka sarà ancora più complicato avere la meglio, dato che la Roma sta cercando in tutti i modi di battere la concorrenza del Milan. Non a caso ha aumentato di molto l’offerta d’ingaggio al difensore. Da 2,5 milioni di euro, Tiago Pinto ha messo sul tavolo degli agenti 4 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, con un bonus alla firma.

Ma attenzione, perché in Francia sono sicuri che anche il Milan ha fatto la sua offerta a Ndicka.

Milan, offerta a Ndicka: la Roma resta avanti

Secondo RMC Sport, accreditato media sportivo francese, il Milan ha messo sul piatto di Evan Ndicka un ingaggio netto di 3 milioni di euro a stagione più bonus per cinque anni. Una formula economica variabile, sottolinea la fonte. Ciò sta a significare che in base ai risultati e alla prestazioni, l’ingaggio potrebbe subire un aumento nel corso della durata del contratto. Ad oggi, però, la Roma rimane chiaramente in vantaggio, avendo messo sul piatto un milione in più e soldi nell’immediato in caso di firma.

Tutto fa pensare che Ndicka non abbia ancora preso una scelta definitiva, anche se in Italia una fonte accreditata come la Gazzetta dello Sport è sicura che il difensore abbia preferito la Roma. Si parla di visite mediche e firma programmate per la prossima settimana. Una notizia che attende conferme? In Francia parlano diversamente, riportando anche del recentissimo interesse del Tottenham per Evan Ndicka.

Gli Spurs, secondo RMC Sport, hanno infatti mosso dei passi nelle ultime ore verso il difensore francese, il quale è particolarmente gradito dal nuovo allenatore, Ange Postecoglou. Ma la fonte sottolinea che il Tottenham rimane indietro nella corsa a Ndicka rispetto a Milan e Roma. Il tutto potrebbe risolversi nelle prossime ore, consapevoli del fatto che i giallorossi godono di un discreto vantaggio.