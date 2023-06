Milan, l’offerta per Rebic non convince: i dettagli

Arriva una prima offerta informale per Ante Rebic, attaccante che il Milan ha già da tempo considerato in uscita ed in esubero.

Tra i calciatori più deludenti nell’ultima stagione milanista spicca sicuramente lui. Ante Rebic, attaccante che doveva rappresentare una sicurezza a livello di prestazione e di numeri, si è lentamente arenato.

L’inizio di campionato sembrava ampiamente promettente, con la doppietta all’Udinese alla prima giornata e una rete importante contro l’Empoli ad inizio ottobre. Ma tra solite prove discontinue e problemi fisici di ogni genere, Rebic non è riuscito ad imporsi in alcun modo. Lo dimostra il finale di stagione, quando mister Pioli ha deciso addirittura di non convocarlo più perché insoddisfatto della condizione atletica e mentale del classe ’93.

Per questo motivo, nei piani e nelle previsioni del Milan che verrà, Rebic è considerato un esubero. Un calciatore ormai in partenza, che difficilmente farà parte della rosa rossonera nella prossima stagione. Il club attende le offerte e sembrava, secondo recenti rumors, che dalla Turchia di potesse smuovere qualcosa. Ma gli aggiornamenti in tal senso non appaiono così proficui.

Besiktas, Rebic solo in prestito: rallenta la cessione

La stampa turca nei giorni scorsi ha scritto e detto che il Besiktas, noto club di Istanbul, fosse realmente e concretamente interessato al cartellino di Ante Rebic. Una buona notizia per i rossoneri, soprattutto se l’attaccante croato fosse d’accordo con tale trasferimento.

Entusiasmo però frenato nelle scorse ore. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Rebic è sì nel mirino del Besiktas, ma non per un trasferimento a titolo definitivo. La squadra turca, allenata dallo storico tecnico Senol Gunes, sarebbe disposta a prenderlo soltanto con la formula del prestito.

Il motivo è prettamente economico. Il Besiktas non è intenzionato al momento a spendere 5-6 milioni di euro per il cartellino di Rebic; non tanto per il costo di quest’ultimo, bensì per l’alto ingaggio che l’attaccante percepisce al Milan. Infatti l’ex Fiorentina guadagna ben 3,5 milioni netti a stagione dal club rossonero.

Difficile dunque che il Milan possa accettare un’offerta di prestito, con il pagamento condiviso dello stipendio di Rebic. Per ora dunque affare in stand-by in direzione Turchia. Il club attende altre proposte dall’estero, sapendo che l’estate è lunga e piena di opportunità improvvise. La soluzione Besiktas potrebbe ripresentarsi, sempre in prestito, solo nella seconda parte del mercato estivo, qualora non si sia risolta ancora la grana relativa all’attaccante croato.