Morto Silvio Berlusconi, Galliani: “Un vuoto che non potrà mai essere colmato”

Galliani ha commentato la morte di Berlusconi: è tanto il dolore per l’ex amministratore delegato del Milan.

Silvio Berlusconi è venuto a mancare all’età di 86 anni e oggi c’è tanta tristezza soprattutto in chi lo aveva conosciuto direttamente. Tra le persone che erano molto legate a lui c’è Adriano Galliani, con il quale ha condiviso tanto.

I due sono entrati in affari insieme alla fine degli Settanta. Galliani vendette a Berlusconi il 50% di Elettronica Industriale, società specializzata in apparecchiature per la ricezione dei canali televisivi. Poi hanno intrapreso assieme l’avventura nel Milan, durata dal febbraio 1986 all’aprile 2017. Nel settembre 2018 Fininvest ha comprato il Monza e il dirigente brianzolo è stato nominato amministratore delegato del club.

Ovviamente, Galliani è addolorato per la scomparsa di un uomo al quale è stato molto legato sia a livello lavorativo sia personale. Queste le parole condivise da lui e dal Monza dopo la morte di Berlusconi: “Un vuoto che non potrà essere mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto presidente“.