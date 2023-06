Paolo Maldini ringrazia Berlusconi: “Hai fatto vivere a tutti noi milanisti un sogno lungo più di 30 anni”

Anche Paolo Maldini ha rivolto un pensiero a Silvio Berlusconi, morto oggi: belle le parole dell’ex giocatore e dirigente del Milan.

In queste ore stanno arrivando tanti messaggi dal mondo calcio per Silvio Berlusconi. Alla lista delle persone che hanno deciso di pubblicare un post dedicato all’ex proprietario del Milan c’è anche Paolo Maldini.

La leggenda rossonera ha scritto quanto segue su Instagram: “Ci lascia un genio, visionario e sognatore, ma soprattutto un amico che ha cambiato la storia della nostra Italia. Grazie di tutto Presidente, hai fatto vivere a tutti noi milanisti un sogno lungo più di 30 anni. Nessuno sarà mai come te“.

Maldini con il Milan di Berlusconi ha vinto praticamente tutto: sette Scudetti, cinque Supercoppe Italiane, una Coppa Italia, Cinque Coppe dei Campioni/Champions League, due Coppe Intercontinentali, un Mondiale per Club. Tanti trofei, una carriera incredibile.

Paolo è diventato capitato rossonero dalla stagione 1997/1997, dopo il ritiro di Franco Baresi. Un’eredità non da poco, ma lui non ha avuto problemi e si è rivelato assolutamente all’altezza. Una bellissima storia aver vinto la Champions League con la fascia al braccio come fece suo padre Cesare nel 1963.