Assalto Milan: arriva il grande attaccante

Le scelte appaiono fatte per il centravanti che andrà a vestire la maglia del Milan e che ricoprirà il ruolo di co-titolare di Olivier Giroud. Il punto della situazione

Il cerchio appare davvero ristretto. Il Milan ha praticamente scelto il suo bomber per la stagione 2023/2024.

Impensabile aggrapparsi solo ed esclusivamente ad Olivier Giroud per un’altra stagione. Stefano Pioli ha assoluto bisogno di un nuovo bomber che possa alternassi con il francese e che possa garantire un importante numero di gol.

La scommessa Divock Origi non ha funzionato. Impossibile pensare di poter credere ancora ad un giocatore che ha realizzato solamente due centri in stagione. Serve altro, serve un calciatore abituato alla doppia cifra, magari a buon prezzo.

Il profilo individuato, e non è un segreto, è quello di Marcus Thuram. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il centravanti francese, per il quale il Diavolo, come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, resta fiducioso.

C’è chiaramente il Psg sulle tracce del calciatore in scadenza di contratto. Sul tavolo ci sono offerte diverse, molto più ricca quella da parte dei capitolini, ma a quanto pare i soldi non sono bastati per convincere il figlio di Lilian.

Il Milan, dunque, continua a crederci e a sperare di mettere a segno un colpo così importante. Thuram sarebbe al centro del progetto, diventando un punto di riferimento del presente, ma soprattutto de futuro. I prossimi giorni potrebbero essere davvero decisivi per capire la scelta dell’attaccante.

Non solo Thuram

Ma il Milan sta prendendo in considerazione anche altre piste. Impossibile non farlo.

L’insidia Psg è troppo grande per non avere nel mirino altri calciatori. Così il Milan continua a pensare a colpi low-cost. Dopo il francese il primo nome in cima alla lista del Diavolo è quello di Gianluca Scamacca. Serve però che il West Ham conceda il prestito senza obbligo di riscatto. Ma sull’italiano è avanti la Roma e nei prossimi giorni potrebbe piazzare l’affondo decisivo.

Un altro profilo che piace ai rossoneri è quello di Taremi. L’iraniano ha un contratto in scadenza nel 2024 e viene considerato un’occasione se il Porto dovesse valutarlo meno di 15 milioni di euro. La caccia al bomber è dunque partita, presto capiremo chi affiancherà Giroud.