Brahim Diaz volta pagina: “Il Real Madrid la mia prima scelta. Grato al Milan”

Brahim Diaz ha salutato così il Milan e ringraziato il club in cui ha militato per tre stagioni. Ora ripartirà dal suo Real Madrid.

Da qualche giorno ufficialmente Brahim Diaz non è più un calciatore del Milan. Il periodo di prestito biennale dello spagnolo con la maglia rossonera è ormai terminato, senza che vi fosse la possibilità di riscattarlo da parte del club italiano.

Diaz ha giocato in realtà per tre stagioni nel Milan, sempre a titolo temporaneo. Prima un prestito secco nell’anno 2020-2021, poi il rinnovo biennale sulla stessa modalità fino al giugno 2023. Il Real Madrid a fine stagione ha deciso di riportarlo a casa, senza valutare offerte di cessione a titolo definitivo del classe ’99.

Oggi Brahim Diaz è stato presentato ufficialmente alla stampa come nuovo rinforzo del Real di Carlo Ancelotti. Nonostante sia soltanto un ritorno dal prestito, il trequartista è stato indicato come una sorta di colpo in entrata. L’impressione è che potrà essere molto importante nelle rotazioni della squadra madrilena.

Diaz si presenta così: “Grande opportunità, torno nel miglior club del mondo”

Impossibile per Brahim Diaz, molto legato ai colori rossoneri nelle ultime stagioni, non incominciare la sua presentazione alla stampa parlando del Milan e dei tre anni disputati con la maglia numero 10 sulle spalle.

“I tre anni con il Milan mi sono serviti molto. Sono maturato, c’erano grandi aspettative in Italia e credo di aver restituito qualcosa. Sarò sempre grato al Milan, ho dato il massimo. Ma ora ho questa grande opportunità, so di tornare nel miglior club al mondo. Il Real Madrid era la mia prima scelta”.

Dunque ringraziamenti sentiti al Milan ed a mister Pioli. Ma ora è tempo per il classe ’99 di guardare all’avventura ormai più matura con il Real: “Sono molto felice di essere qui, il Real è uno dei club più importanti. So che la concorrenza sarà enorme, ma è normale in una squadra come questa. Il mio obiettivo è mettermi a disposizione con maturità ed umiltà, cercando anche di imparare dai migliori. E ovviamente vincere il più possibile. Mbappé al Real? Non è il momento di parlarne, oggi è il mio giorno”.

Brahim Diaz chiude dunque ufficialmente la sua avventura rossonera dopo tre stagioni intense, dove sono giunte anche enormi soddisfazioni, come il ritorno in Champions League e lo Scudetto vinto nel 2022. Il suo score in maglia rossonera conta 124 gare ufficiali con il Milan coronate da 18 reti. La più importante sicuramente quella contro il Tottenham lo scorso 14 febbraio, che consentì alla squadra di Pioli di superare gli ottavi di finale di Champions.